В Москве отремонтировали жилые дома с иониками на фасадах

Специалисты привели в порядок не только декоративные элементы, но и инженерные системы зданий

В Москве реализуется программа капитального ремонта жилищного фонда. В порядок приводят не только памятники архитектуры, но и фасады жилых зданий, украшенные выделяющимися элементами. Так, за последние годы были отремонтированы почти 60 многоквартирных домов с иониками на фасадах.

Ионики – это декоративные элементы яйцевидной формы. Их довольно часто можно увидеть на капителях и карнизах зданий, построенных в прошлом веке. Обычно ионики выстроены в ряд и формируют таким образом рельефный орнамент.

Примером такого архитектурного решения является п-образное здание по адресу: 1-й Новоподмосковный переулок, дом 4. Оно было построено в 1954 году в стиле советской неоклассики. Пластика у фасадов очень сложная. Первый этаж оштукатурен и выделен рустом, второй и пятый облицованы окрашенными керамическими блоками, а шестой и девятый – неокрашенными. Внутренняя часть дворового фасада выполнена из кирпича и обрамлена ризалитами. Стены декорированы наличниками, консолями, пилястрами и завершены массивным кровельным карнизом с дентикулами и иониками.

В ходе капремонта в 2022 году специалисты привели в порядок фасад здания. Все поверхности расчистили и промыли специальным раствором, заделали трещины, восстановили кирпичную кладку и обработали ее антигрибковым составом, а после окончания работ произвели гидрофобизацию. Кроме того, отремонтировали поврежденные декоративные элементы, включая лепнину в виде венков и гирлянд. Фасад нижних пяти этажей оштукатурили и покрасили в лимонно-желтый цвет и оттенок «черный мокко». Отремонтировали также цоколь дома, оконные и дверные откосы, заменили водосточные трубы и отливы, восстановили балконы.

Еще один пример – дом 1924-го года постройки с иониками, расположенный по адресу: улица Ленинская Слобода, д. 7. Здесь капремонт прошел в прошлом году. Особое внимание уделили сохранению индивидуального исторического облика дома. Мастера расчистили внешние стены от загрязнений, отремонтировали штукатурный слой и нанесли антигрибковую защиту. Архитектурные элементы, в том числе рустованный цоколь, пилястры и дентикулы с иониками, отреставрировали. Здание покрасили в исторические оттенки «светло-коричневая тыква» и «китайская корица». Также в доме проложили новую электросеть, заменили системы центрального отопления, водоотведения, холодного и горячего водоснабжения.

Работы по обновлению домов, украшенных иониками, продолжаются. В частности, в 2025 году планируется привести в порядок кирпичное жилое здание по адресу: Сенежская улица, дом 5, построенный в 1955 году в стиле советской неоклассики.