На строящейся станции метро "Академическая" начался монтаж панно в честь 300-летия РАН

Стены вдоль платформы будут украшать изображения знаменитых ученых.

Строительство станции «Академическая» Троицкой линии метро выходит на финальный этап. В настоящее время специалисты приступили к монтажу декоративных панелей из сотового алюминия. Платформенную часть стен украсит собранное из панелей панно, посвященное 300-летию Российской академии наук.

Так, на лицевой стороне панелей будут размещены различные художественные элементы, символизирующие различные направления в науке, а также изображения выдающихся отечественных ученых разных эпох, в том числе Лаврентия Блюментроста, Ивана Шумахера, Николая Семенова и Владимира Вернадского. Для придания динамики общей композиции специалисты использовали технологию печати на алюминиевых сотовых панелях и цифрового нанесения изображения на комбинированные панели с лицевой поверхностью из стекла. Общая площадь панно на путевых стенах превышает 1,6 тысячи квадратных метров. Вместе с отделкой потолка и порталов платформы они составят единую композицию площадью свыше 5,7 тысячи квадратных метров, сообщили в столичном Стройкомплексе.

Многослойный алюминий активно применяют в подземном строительстве, поскольку этот материал устойчив к температурным воздействиям и обладает высокой прочностью. Установку панелей предваряет монтаж алюминиевой подсистемы, состоящей из горизонтальных и вертикальных направляющих, которые устанавливаются с помощью кронштейнов на бетонное основание. Такая система крепления обеспечивает надежность всей конструкции и высокую скорость монтажа.

Кроме того, центральную часть платформы «Академическая» украсит череда порталов, грани которых будут подсвечиваться. Эти архитектурные элементы станут основным источником освещения платформы.

Станция «Академическая» Троицкой линии строится в районе пересечения улиц Дмитрия Ульянова и Профсоюзной. Это будет станция мелкого заложения с двумя подземными вестибюлями, через которые можно выйти к жилым домам, остановкам общественного транспорта на улицах Дмитрия Ульянова и Гримау, а также на проспекте 60-летия Октября. У пассажиров будет возможность пересесть на одноименную платформу Калужско-Рижской линии метро.