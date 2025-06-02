Москвичей серебряного возраста приглашают на занятия по гребле на сапах и каяках

"Московское долголетие" второй летний сезон организует занятия водными видами спорта

Москвичи старшего возраста могут провести наступившее лето особенно активно и с пользой для здоровья и настроения. Например, став участниками проекта «Московское долголетие», женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет могут записаться на занятия сапсерфингом и каякингом.

Тренировки по гребле на сапах и каяках организуются в рамках проекта «Московское долголетие» второй год подряд. Прошлым летом, по словам заместителя руководителя столичного Департамента труда и социальной защиты населения Владимира Филиппова, эти секции побили рекорд по заполняемости и количеству желающих. Поэтому с наступлением нового теплого сезона горожан старшего поколения вновь приглашают на занятия в акватории Москвы-реки.

Занятия проходят на базе гребного клуба «Академия» под руководством опытных тренеров, имеющих свидетельство по специальности «матрос-спасатель». Курс состоит из нескольких этапов. На первых занятиях участники отрабатывают основные движения и маневры на земле, а затем перемещаются на воду. К середине обучения все желающие могут принять участие в мини-соревнованиях на скорость и ловкость.

Специалисты подчеркивают, что управление сапом или каяком - это не только приятное времяпрепровождение на свежем воздухе, но и полезная тренировка для мышц, концентрации внимания и координации. Занятия такими видами водного спорта практически не имеют противопоказаний и ограничений по возрасту. Для участников необязательно уметь плавать, главное – не бояться воды. Каждое занятие начинается с инструктажа по безопасности и правилам поведения на воде, а все участники получают спасательные жилеты, оснащенные свистком и светоотражающими элементами. Для занятий на воде тренеры рекомендуют надевать спортивную или купальную одежду, головные уборы, а также пользоваться защитными средствами от солнца.

Желающие присоединиться к занятиям могут записаться в любом центре московского долголетия или на портале mos.ru. Для этого нужно ввести в поисковой строке название занятий – «Катание на каяках (каякинг)» или «Катание на сапах (сапсерфинг)».