Лучшие экотропы в столице: где любят гулять москвичи

Жители города выбирают самые живописные маршруты по зеленым уголкам Москвы.

Москва является одним из самых зеленых мегаполисов мира. С каждым годом в городе становится все больше мест, где можно с комфортом провести время на свежем воздухе и почувствовать единение с природой. Для большего удобства и безопасности в парковых зонах и на зеленых территориях прокладываются специальные экотропы для прогулок горожан и туристов. Благодаря этому в Москве можно наблюдать за дикими животными в естественной среде обитания, изучать редкие растения и слушать звуки природы, не нарушая ее хрупкого баланса. В новом голосовании проекта «Активный гражданин» москвичам предлагается отметить самые живописные и познавательные, на их взгляд, экомаршруты, появившиеся в столице за последние пять лет.

В список претендентов на звание лучшего из лучших вошли прогулочные маршруты по природно-историческим паркам «Москворецкий», «Тушинский» и «Битцевский лес», экотропы в парках «Покровское-Стрешнево» и «Филатов луг», в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки, в природном заказнике «Долина реки Сетунь», а также эколого-просветительский маршрут в парке «Яуза» и воздушная экотропа на территории ВДНХ.

Из девяти предложенных вариантов москвичи могут отдать свой голос не более чем за три. Узнать подробнее о каждом маршруте можно там же на странице голосования. Кроме красочных фотографий, наглядно демонстрирующих участки экотропы, там рассказывается, чем интересен именно этот маршрут, какие активности могут встречаться по пути, как добраться до удобного входа в парк. Помимо прочего, это позволяет понять, подходит ли маршрут для прогулки с детьми или людям старшего возраста.

За участие в голосовании «активные граждане» получат баллы городской программы лояльности «Миллион призов», которые затем можно использовать для получения товаров и услуг партнеров программы или направить в благотворительные фонды и организации для помощи нуждающимся.

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились более семи миллионов человек, которые приняли участие в более чем семи тысячах голосований. Ежемесячно в городе реализуется от 30 до 40 решений, принятых москвичами путем голосования на платформе "Активный гражданин".