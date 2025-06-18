На Болотной площади пройдет летний Кубок молодежи Москвы по КВН

Победившая команда отправится на Международный фестиваль "КиВиН-2026".

Традиционный летний Кубок молодежи Москвы по КВН состоится 29 июня 2025 года. Он пройдет в рамках фестиваля «День молодежи» на Болотной площади. Регистрация команд уже открыта и продлится до 23 июня включительно.

Кубок молодежи Москвы по КВН всегда был площадкой для самых креативных, смелых, талантливых и ярких молодых людей столицы. В этом году мероприятие впервые решено провести в музыкальном формате. 29 июня на большой сцене под открытым небом команды представят юмористические номера с живым вокалом и музыкой.

Отборочный этап состоится 24 июня. Участникам предстоит попробовать свои силы в конкурсе «Приветствие». Молодые люди представят жюри и зрителям номера в собственном стиле, с шутками, песнями и танцами, демонстрирующими их таланты и возможности. Подготовкой конкурсантов к кубку займутся редакторы Международного союза КВН и режиссеры-постановщики. Оценивать выступления будут участники Высшей лиги КВН. Мероприятие проводится при поддержке проекта «Молодежь Москвы» столичного Комитета общественных связей и молодежной политики.

В прошлом году в летнем кубке приняли участие 20 лучших команд высших и средних специальных учебных заведений Москвы и Московской области. Команды-победители стали участниками 36-го Международного фестиваля команд КВН «КиВиН-2025», который прошел в Сочи. Главным призом этого сезона летнего кубка станет поездка на 37-й Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2026».

Фестиваль «День молодежи» является частью проекта «Лето в Москве». В течение двух дней, 28 и 29 июня, москвичей и гостей столицы на Болотной площади ожидают многочисленные мастер-классы, лекции, интерактивные площадки, а также выступления известных исполнителей. Помимо этого, в честь Дня молодежи тематические мероприятия в праздничные выходные запланированы более чем на 250 площадках города.

Проект «Лето в Москве» проводится в столице во второй раз и является главным событием сезона. Он объединяет самые яркие мероприятия города. Ежедневно во всех районах проходят развлекательные, благотворительные, культурные, спортивные события, интересные москвичам и туристам любого возраста.