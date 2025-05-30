Центр столицы украсили новые площадки фестиваля "Сады и цветы"

Для создания уникальных ландшафтных композиций в Москву доставили более 500 тысяч растений

Ландшафтный фестиваль «Сады и цветы» радует москвичей и гостей города с конца апреля. Выставочные сады и аллеи, многоуровневые ансамбли, арт-объекты с кипарисами, лавандой, розами и полевыми растениями разместились на более чем 70 локациях. При этом постоянно появляются новые необычные площадки, наполняя столицу цветом, воздухом и ощущением живой природы.

Одна из самых живописных площадок фестиваля открылась на Тверской площади. Здесь высажены непривычные для московского климата растения: лигуструмы, лоропеталумы, османтусы, каллистемоны, лавры, падубы и фотинии в форме живых зонтов. В центре композиции – фигуры лебедей и аистов из самшита. В саду представлена тысяча кустов и более пяти тысяч цветущих и декоративных растений, в тени которых обустроены лаунж-зоны с лавочками и навесами.

У станции метро «Краснопресненская» появился круглый сад. Композицию составили клены, гортензии, кустовые розы, астильба, фотинии, очиток и другие растения в бордово-красной гамме. Внутри площадки установлена круговая деревянная скамья, а пол, выложенный из зеркальной мозаики, создает эффект мерцающей воды.

С наступлением лета, 1 июня, откроется живописный сад у ЦУМа. Зеленые холмы, покрытые белыми гортензиями, злаками, ароматными травами и березами, создают уникальный ландшафт. Для создания композиции здесь потребовалось более девяти тысяч цветов и многолетников, а также около 90 деревьев, в том числе лип и яблонь. Проложенные между холмами дорожки станут приятным местом для неспешной прогулки, а также отличной локацией для фото– и видеосъемки.

Фестиваль «Сады и цветы», являющийся частью проекта «Лето в Москве», проходит в столице не первый год. Благодаря этому мероприятию, а также планомерной работе городских властей по озеленению и благоустройству, в центр Москвы вернулись соловьи. В частности, в этом году пернатые певцы были замечены на площадках у Большого театра и ЦУМа. В садах также водятся шмели и бабочки, а в Камергерском переулке встречаются птицы, обитающие в оливах и соснах птицы. Таким образом, фестиваль «Сады и цветы» не просто украшает Москву, но и возвращает в нее природу.

В этом году ландшафтный фестиваль «Сады и цветы» проходит с 28 апреля по 7 сентября.