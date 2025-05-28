Москвичей старшего поколения научат быть блогерами

Занятия в Школе блогинга организованы в центрах "Московского долголетия"

Москвичи старшего поколения, желающие поделиться с окружающими своей жизненной мудростью, опытом, взглядами, могут создать свой авторский блог в соцсетях. О том, как открыть группу, как оформлять сообщения с помощью фотографий и видеосюжетов, как расширять аудиторию и выстраивать диалог с подписчиками, расскажут на занятиях в «Школе блогинга для 55+», который проект «Московское долголетие» разработал совместно с социальной сетью «Одноклассники».

Образовательный курс стартует 2 июня и продлится четыре недели. На занятиях будет представлена теория по ведению блога и практическая отработка новых знаний. Предусмотрено и живое общение учащихся с опытными блогерами. Участникам курса расскажут, чем может быть полезен блогинг для людей старше 55 лет, научат пользоваться инструментами и функциями социальной сети, помогут найти темы и идеи для контента. Тем, кто делает первые шаги на данном поприще, эксперты подскажут, с чего начать, а более опытных пользователей познакомят с новыми инструментами для продвижения контента и увеличения числа подписчиков. После курса в течение трех месяцев всех участников будут поддерживать кураторы.

Создатели уверены, что с помощью курса «Школа блогинга для 55+» москвичи старшего поколения смогут не только научиться вести личный блог и разнообразить тем самым собственный досуг, но и найти единомышленников, раскрыть новые таланты и поделиться своим жизненным опытом с многочисленными пользователей.

Присоединиться к курсу «Школа блогинга для 55+» могут москвичи старше 55 лет. Очные занятия с экспертами состоятся в трех центрах московского долголетия по адресам: улица Пресненский Вал, дом 14, корпус 5; Каширский проезд, дом 25, корпус 3; Рублевское шоссе, дом 42, корпус 1. В остальных центрах будет организована прямая видеотрансляция, соответственно, участники из других районов смогут также задавать вопросы. Участники «Московского долголетия», которые проводят лето за городом, также смогут пройти курс блогинга онлайн. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте и получить ссылку на трансляцию.