"Лето в Москве": Перовский парк подготовил интересную летнюю программу для детей и взрослых

Посетители смогут изучить новый танец, познакомиться с единоборствами, сыграть в шахматы и принять участие в конкурсах

С 1 июня в столице стартует самый масштабный проект сезона – «Лето в Москве». Во всех районах города запланированы развлекательные, образовательные, спортивные, культурные мероприятия. О том, что ждет посетителей Перовского парка, расскажем подробнее.

Каждый четверг с июня по август в Перовском парке, расположенном на территории района Перово на востоке столицы, ждут москвичей и гостей города разного возраста на разнообразные мероприятия. Посетителям предложат принять участие в мастер-классах по рисованию, дизайну, изготовлению керамических изделий, вязанию. Любители шахмат смогут найти себе соперника по силам и сыграть партию-другую. Творческие люди смогут раскрыть свои таланты на сцене, приняв участие в театральном интенсиве.

Желающих заняться спортом или просто активно подвигаться ждут на уроках самбо, тхэквондо, капоэйры и других видов боевых искусств. Рядом на площадке вместе с педагогами по танцам можно будет разучить новые движения.

Для самых маленьких посетителей по четвергам запланированы занятия по дошкольному развитию. Кроме того, в Перовском парке все лето будет проходить семейная анимационная программа. Для детей организуют подвижные игры и увлекательные конкурсы.

Для проекта «Лето в Москве» это уже второй сезон, и он обещает быть еще более насыщенным, чем в прошлом году. К традиционным фестивалям и полюбившимся горожанам мероприятиям добавятся новые – оригинальные и интересные. Официальная дата начала «Лета в Москве» совпадает с календарной – 1 июня, однако многие парки и музеи уже объявили о старте сезонных событий. Так, Московский зоопарк, Московский планетарий, Музей С.А. Есенина, Парк Горького, Музей-заповедник «Царицыно», Государственный Дарвиновский музей и др. представили сезонную сувенирную продукцию и тематические коллекции, которые всегда вызывают большой интерес у жителей Москвы и туристов.

А на Болотной площади 25 мая открылся «Зеленый маркет» проекта «Сделано в Москве», где представлена продукция столичных производителей. Посетителей площадки также ждут лекции, мастер-классы, розыгрыши призов, выступления музыкантов, а также бесплатный роллердром.