Снежные баталии в Москве: в парке "Надежда" пройдут соревнования по метанию снежков

В субботу на Ленинском проспекте соберутся команды, чтобы сразиться в нестандартном зимнем турнире.

В Ломоносовском районе Юго-Западного административного округа столицы 13 декабря состоятся необычные соревнования. В рамках проекта «Зима в Москве» в парке «Надежда» организуют турнир по метанию снежков. Отмечается, что это будет не просто зимняя забава, а самый настоящий тактический поединок: участникам предстоит строить укрепления, продумывать маневры и действовать слаженно, чтобы одолеть соперников.

Для турнира подготовили специальное поле размером 36 на 10 метров. Каждая команда будет состоять из 10 человек: семи основных игроков, двух запасных и капитана. Для каждой из сторон заранее заготовят по 90 снежков — их сделают с помощью формы, чтобы все снаряды имели одинаковый вес. Каждый матч будет состоять из трех периодов по три минуты с минутными перерывами между ними. Победить можно двумя способами: захватить флаг противника или «выбить» всех соперников.

Перед стартом командам дадут время на возведение оборонительных сооружений — без них в снежной битве не обойтись. Безопасность тоже продумали: все игроки получат не только жилетки с номерами, но и защитные шлемы, бросать снежки в лицо строго запрещено. Экипировку выдадут на месте, а организаторы будут следить за соблюдением правил.

Принять участие в турнире могут москвичи от 14 лет — только в составе команды и после предварительной регистрации онлайн. Участие бесплатное. Для зрителей – болельщиков вход свободный. Начало мероприятия запланировано на 12:00. Оно пройдет при любой погоде по адресу: Ленинский проспект, владения 82–86, парк "Надежда". Продолжительность соревнования будет зависеть от количества команд‑участниц. Веселье и азарт гарантированы.

Проект «Зима в Москве» – главное событие сезона. Он объединяет жителей столицы с помощью разнообразных активностей — от культурных до спортивных. Снежные баталии станут еще одним способом провести выходной с семьей и друзьями на свежем воздухе, проявить смекалку и почувствовать дух командной игры. Подробности о других событиях проекта в ЮЗАО можно найти на официальном сайте.