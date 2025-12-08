Лепс расстался со своей юной подругой Тесты Брухунова рожала сама: в сети кипят страсти Игры Сонник

Снежные баталии в Москве: в парке "Надежда" пройдут соревнования по метанию снежков

Снежные баталии в Москве: в парке "Надежда" пройдут соревнования по метанию снежков
7

В субботу на Ленинском проспекте соберутся команды, чтобы сразиться в нестандартном зимнем турнире.

В Ломоносовском районе Юго-Западного административного округа столицы 13 декабря состоятся необычные соревнования. В рамках проекта «Зима в Москве» в парке «Надежда» организуют турнир по метанию снежков. Отмечается, что это будет не просто зимняя забава, а самый настоящий тактический поединок: участникам предстоит строить укрепления, продумывать маневры и действовать слаженно, чтобы одолеть соперников.

Для турнира подготовили специальное поле размером 36 на 10 метров. Каждая команда будет состоять из 10 человек: семи основных игроков, двух запасных и капитана. Для каждой из сторон заранее заготовят по 90 снежков — их сделают с помощью формы, чтобы все снаряды имели одинаковый вес. Каждый матч будет состоять из трех периодов по три минуты с минутными перерывами между ними. Победить можно двумя способами: захватить флаг противника или «выбить» всех соперников.

Перед стартом командам дадут время на возведение оборонительных сооружений — без них в снежной битве не обойтись. Безопасность тоже продумали: все игроки получат не только жилетки с номерами, но и защитные шлемы, бросать снежки в лицо строго запрещено. Экипировку выдадут на месте, а организаторы будут следить за соблюдением правил.

Принять участие в турнире могут москвичи от 14 лет — только в составе команды и после предварительной регистрации онлайн. Участие бесплатное. Для зрителей – болельщиков вход свободный. Начало мероприятия запланировано на 12:00. Оно пройдет при любой погоде по адресу: Ленинский проспект, владения 82–86, парк "Надежда". Продолжительность соревнования будет зависеть от количества команд‑участниц. Веселье и азарт гарантированы.

Проект «Зима в Москве» – главное событие сезона. Он объединяет жителей столицы с помощью разнообразных активностей — от культурных до спортивных. Снежные баталии станут еще одним способом провести выходной с семьей и друзьями на свежем воздухе, проявить смекалку и почувствовать дух командной игры. Подробности о других событиях проекта в ЮЗАО можно найти на официальном сайте.

Шоу-бизнес в Telegram

8 декабря 2025, 13:51
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Лыжня ждет: москвичи выбирают лучшие зимние трассы города

Лыжня ждет: москвичи выбирают лучшие зимние трассы города
В проекте "Активный гражданин" стартовало голосование за самые удобные и живописные лыжные маршруты столицы. Жителей Москвы приглашают принять участие в новом городском опросе, посвященном лыжным трассам столицы.

Социальные координаторы начали помогать пациентам еще пяти московских больниц

Социальные координаторы начали помогать пациентам еще пяти московских больниц
Соцпомощники берут на себя решение бытовых и организационных вопросов. Четыре года назад Москва первой в России внедрила в больницах службу социальных координаторов.

В Кузьминках передали под заселение по реновации двадцатую новостройку

В Кузьминках передали под заселение по реновации двадцатую новостройку
В новые квартиры переедут жители трех пятиэтажек. В районе Кузьминки на юго-востоке Москвы стартовал осмотр квартир в новостройке по программе реновации.

Популярность спортивных секций в Московском дворце пионеров выросла на 10%

Популярность спортивных секций в Московском дворце пионеров выросла на 10%
Здесь занимаются почти восемь тысяч юных атлетов из ЮЗАО и других округов столицы. Московский дворец пионеров остается одним из ключевых центров дополнительного образования не только в Юго-Западном округе, но и всей столицы.

"Зима в Москве" приглашает всех желающих в парки 31 января и 1 февраля

"Зима в Москве" приглашает всех желающих в парки 31 января и 1 февраля
Веселые, активные и познавательные мероприятия рассчитаны на гостей всех возрастов. В рамках проекта «Зима в Москве» парки столицы подготовили насыщенную программу для семейных выходных.

На юге Москвы построят крупный спортивный комплекс с тремя бассейнами

На юге Москвы построят крупный спортивный комплекс с тремя бассейнами
В районе Москворечье-Сабурово появится новое комфортное помещение для занятий плаванием и общей физической подготовкой – строительство уже началось. В Южном административном округе столицы, в районе Москворечье‑Сабурово, возведут многофункциональный спортивный комплекс.

