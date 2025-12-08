Пернатые гости столицы: в Москве можно увидеть редких и необычных птиц

Лепс расстался со своей юной подругой Тесты Брухунова рожала сама: в сети кипят страсти Игры Сонник

Топ новостей недели

Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отменыВсего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочериПугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару ХайямуНикогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму Тест: Какой вы зимний напиток?Тест: Какой вы зимний напиток?

Лента новостей

Пятница 30 января

13:06К зиме готов: манул Тимофей завершил зажировку 12:04Брошенная Галкиным* Пугачева переключилась на другого 12:00Лыжня ждет: москвичи выбирают лучшие зимние трассы города 11:40Социальные координаторы начали помогать пациентам еще пяти московских больниц 11:21"Любовь так быстро не исчезает": Катя Лель разоблачила правду о расставании Лепса с 18-летней невестой? 10:18"Держал Ольгу на чердаке связанной": Тарасов дерзко ответил на новые обвинения Бузовой 10:15В Кузьминках передали под заселение по реновации двадцатую новостройку 09:51Популярность спортивных секций в Московском дворце пионеров выросла на 10% 09:37Дети выросли, работа не радует: нейрофизиолог Бехтерева назвала единственный способ снова почувствовать себя счастливым 09:26"Зима в Москве" приглашает всех желающих в парки 31 января и 1 февраля 08:20"Комментарии про Долину нас не пугают": Яна Рудковская продает квартиру с дерзкой оговоркой 06:23Прохор Шаляпин признался, кто на самом деле стоит за его популярностью 03:40Помогает сердцу: доктор Мясников объяснил, почему нельзя отказываться от кофе 00:04Забудьте про запреты: назван главный ритуал 30 января для привлечения удачи на весь год 20:44Тест: насколько хорошо вы знаете знаковые сериалы из СССР? 19:43У владеющей элитной недвижимостью Бабкиной нашли еще две квартиры в Болгарии 18:18Ивлеева обнаружила на своем теле изъян после слухов о беременности 16:38Волочкова откровенно заявила о проблемах в с семье: Звонят, когда нужны только деньги 16:02На юге Москвы построят крупный спортивный комплекс с тремя бассейнами 15:59Долина извлекла небывалую выгоду из нашумевшего скандала с квартирой в Хамовниках 14:12Не в любви дело: психотерапевт назвала истинную причину, почему женатые живут дольше 13:13"Мастодонты с раздутым самомнением": друг Богомолова жестко ответил выступившим против него звездам 12:40"Матрешка Москвы" расскажет о многообразии народов России 12:04Главная ошибка при выборе пробиотика: доктор Мясников раскрыл секрет по-настоящему рабочего средства 11:41ТЕСТ "А вы не забыли отчество Пушкина?": проверьте, насколько хорошо вы помните школьную программу 11:15"Самый теплый день": на ВДНХ отпразднуют 95-летие централизованного отопления столицы 10:55Новая дорога в Южном Орехове-Борисове: стройка вышла на старт 10:28Наука без границ: в Троицке стартует масштабный фестиваль для всех возрастов 10:27"Я хотела родить ребенка": Бузова впервые рассказала, почему не стала матерью после разрыва с Давой 09:48Северный речной вокзал приглашает научиться фигурному катанию 09:21"Эта игра надоела": стало известно, почему Григорий Лепс на самом деле разорвал помолвку с молодой невестой 08:41Всего 24 минуты: врач объяснила, как быстро избавиться от стресса в организме 06:28Вскрылось, кто занял элитную недвижимость после Долиной 03:32Скандал с Пугачевой обрушил цену ее особняка: поместье рискуют снять с продажи 00:47Пустой погреб и метла в углу: почему 29 января одно неосторожное движение может лишить вас достатка на целый год 21:51Подруга Кудрявцевой в эфире популярного шоу выдала секрет ведущей: Купила таблетки в Дубае 20:01Тест: угадайте любимые фильмы из СССР по 1 кадру с героями и цветами 18:05Подавленный Дима Билан внезапно сообщил о трагедии: Грустно 17:02Долина дала неожиданный ответ на вопрос о выборе района для покупки нового жилья 15:55Бузова открыто перечислила все претензии к Бородиной: Сидишь с моим бывшим парнем 14:57Москвичи меняют город: свыше 1400 дворов обновили по инициативам жителей за пять лет 14:42Как продвигается строительство станции "Достоевская" Кольцевой линии метро 13:58На западе Москвы появилось новое общественное пространство 12:39В новом экоцентре в Бирюлеве собрали полторы тонны вторсырья за полтора месяца 12:28Бегите без оглядки: психологи назвали 5 типов женщин, отношения с которыми обречены на провал 12:15В Кремле подвели итоги премии Марка №1 в России 11:37Сергей Собянин рассказал о ключевых обновлениях портала mos.ru 11:23Для зрителей трансляций из Московского зоопарка проведут викторину о рысях 11:18Найден простой способ избавиться от изжоги: уделите этому всего 10 минут 11:11Еще 139 столичных объектов оформят художественной подсветкой – Мэр Москвы
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Пернатые гости столицы: в Москве можно увидеть редких и необычных птиц

Пернатые гости столицы: в Москве можно увидеть редких и необычных птиц

Орнитологи фиксируют нетипичные для региона виды – некоторые из них находятся под угрозой исчезновения.

В зеленых зонах Москвы все чаще замечают птиц, которые редко встречаются в этих широтах. Особенно много необычных пернатых зарегистрировано в Троицком и Новомосковском административных округах и прилегающих к ним районах. Специалисты связывают это с изменениями климата, а также миграцией в поисках корма.

Одним из самых неожиданных гостей стала чайка‑моевка — небольшая морская птица, типичная для арктических и субарктических вод. Ее легко узнать по контрастному оперению: однотонно‑серая верхняя часть резко выделяется на фоне белой головы, шеи и нижнего оперения. Для моевки нехарактерны дальние перелеты на юг – встреча в ТиНАО стала первым официально зафиксированным случаем.

Еще один редкий гость — черноголовая (болотная) гаичка, птица размером меньше воробья. Внешне она напоминает синицу, но отличается более скромной окраской: серовато‑бурая спинка и почти белое оперение снизу с легким рыжеватым оттенком на боках. Хотя вид ведет преимущественно оседлый образ жизни, иногда птицы совершают далекие перелеты. В 2025 году гаичку впервые заметили на территории ТиНАО, раньше ее видели только в западных и северо‑западных районах столицы.

Среди других необычных находок бердвочеров — делавэрская чайка, распространенная в Северной Америке. Эта птица средних размеров выделяется крепким телосложением, крупной головой и характерной перевязью на кончике клюва, образующей темное кольцо. Ее белое оперение контрастирует со светло‑серой спиной и верхней поверхностью крыльев. На столичных водоемах также заметили морянку — миниатюрную нырковую утку с пестрым оперением и коротким клювом. Обычно эти птицы зимуют в прибрежных водах Балтийского и Северного морей, но в этом году несколько особей оказались у нас в Центральной России.

Особое внимание орнитологов привлекли также два вида поганок: красношейная и серощекая. Первая обычно гнездится в тундре и тайге, у второй более широкий ареал обитания, но встречается она крайне редко. Их появление подтверждает значимость московских водоемов как временного пристанища для перелетных птиц.

Не менее примечательны встречи с гагарами. Чернозобая гагара была замечена в ТиНАО и даже в Строгине — там наблюдатели зафиксировали стаю из 20 особей. Обычно эти птицы держатся небольшими группами, а их основные места зимовки расположены в акваториях Черного и Каспийского морей.

Такие наблюдения подчеркивают важность столичных природных территорий как транзитных зон для редких и мигрирующих видов, а также демонстрируют разнообразие орнитофауны, которую можно встретить в городской черте.

Шоу-бизнес в Telegram

8 декабря 2025, 12:42
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Лыжня ждет: москвичи выбирают лучшие зимние трассы города

Лыжня ждет: москвичи выбирают лучшие зимние трассы города
В проекте "Активный гражданин" стартовало голосование за самые удобные и живописные лыжные маршруты столицы. Жителей Москвы приглашают принять участие в новом городском опросе, посвященном лыжным трассам столицы.

Социальные координаторы начали помогать пациентам еще пяти московских больниц

Социальные координаторы начали помогать пациентам еще пяти московских больниц
Соцпомощники берут на себя решение бытовых и организационных вопросов. Четыре года назад Москва первой в России внедрила в больницах службу социальных координаторов.

В Кузьминках передали под заселение по реновации двадцатую новостройку

В Кузьминках передали под заселение по реновации двадцатую новостройку
В новые квартиры переедут жители трех пятиэтажек. В районе Кузьминки на юго-востоке Москвы стартовал осмотр квартир в новостройке по программе реновации.

Популярность спортивных секций в Московском дворце пионеров выросла на 10%

Популярность спортивных секций в Московском дворце пионеров выросла на 10%
Здесь занимаются почти восемь тысяч юных атлетов из ЮЗАО и других округов столицы. Московский дворец пионеров остается одним из ключевых центров дополнительного образования не только в Юго-Западном округе, но и всей столицы.

"Зима в Москве" приглашает всех желающих в парки 31 января и 1 февраля

"Зима в Москве" приглашает всех желающих в парки 31 января и 1 февраля
Веселые, активные и познавательные мероприятия рассчитаны на гостей всех возрастов. В рамках проекта «Зима в Москве» парки столицы подготовили насыщенную программу для семейных выходных.

На юге Москвы построят крупный спортивный комплекс с тремя бассейнами

На юге Москвы построят крупный спортивный комплекс с тремя бассейнами
В районе Москворечье-Сабурово появится новое комфортное помещение для занятий плаванием и общей физической подготовкой – строительство уже началось. В Южном административном округе столицы, в районе Москворечье‑Сабурово, возведут многофункциональный спортивный комплекс.

Выбор читателей

29/01Чтв"Эта игра надоела": стало известно, почему Григорий Лепс на самом деле разорвал помолвку с молодой невестой 28/01СрдБузова открыто перечислила все претензии к Бородиной: Сидишь с моим бывшим парнем 28/01СрдПодруга Кудрявцевой в эфире популярного шоу выдала секрет ведущей: Купила таблетки в Дубае 28/01СрдТест: угадайте любимые фильмы из СССР по 1 кадру с героями и цветами 28/01СрдПодавленный Дима Билан внезапно сообщил о трагедии: Грустно 28/01СрдДолина дала неожиданный ответ на вопрос о выборе района для покупки нового жилья