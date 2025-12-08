Пернатые гости столицы: в Москве можно увидеть редких и необычных птиц

Орнитологи фиксируют нетипичные для региона виды – некоторые из них находятся под угрозой исчезновения.

В зеленых зонах Москвы все чаще замечают птиц, которые редко встречаются в этих широтах. Особенно много необычных пернатых зарегистрировано в Троицком и Новомосковском административных округах и прилегающих к ним районах. Специалисты связывают это с изменениями климата, а также миграцией в поисках корма.

Одним из самых неожиданных гостей стала чайка‑моевка — небольшая морская птица, типичная для арктических и субарктических вод. Ее легко узнать по контрастному оперению: однотонно‑серая верхняя часть резко выделяется на фоне белой головы, шеи и нижнего оперения. Для моевки нехарактерны дальние перелеты на юг – встреча в ТиНАО стала первым официально зафиксированным случаем.

Еще один редкий гость — черноголовая (болотная) гаичка, птица размером меньше воробья. Внешне она напоминает синицу, но отличается более скромной окраской: серовато‑бурая спинка и почти белое оперение снизу с легким рыжеватым оттенком на боках. Хотя вид ведет преимущественно оседлый образ жизни, иногда птицы совершают далекие перелеты. В 2025 году гаичку впервые заметили на территории ТиНАО, раньше ее видели только в западных и северо‑западных районах столицы.

Среди других необычных находок бердвочеров — делавэрская чайка, распространенная в Северной Америке. Эта птица средних размеров выделяется крепким телосложением, крупной головой и характерной перевязью на кончике клюва, образующей темное кольцо. Ее белое оперение контрастирует со светло‑серой спиной и верхней поверхностью крыльев. На столичных водоемах также заметили морянку — миниатюрную нырковую утку с пестрым оперением и коротким клювом. Обычно эти птицы зимуют в прибрежных водах Балтийского и Северного морей, но в этом году несколько особей оказались у нас в Центральной России.

Особое внимание орнитологов привлекли также два вида поганок: красношейная и серощекая. Первая обычно гнездится в тундре и тайге, у второй более широкий ареал обитания, но встречается она крайне редко. Их появление подтверждает значимость московских водоемов как временного пристанища для перелетных птиц.

Не менее примечательны встречи с гагарами. Чернозобая гагара была замечена в ТиНАО и даже в Строгине — там наблюдатели зафиксировали стаю из 20 особей. Обычно эти птицы держатся небольшими группами, а их основные места зимовки расположены в акваториях Черного и Каспийского морей.

Такие наблюдения подчеркивают важность столичных природных территорий как транзитных зон для редких и мигрирующих видов, а также демонстрируют разнообразие орнитофауны, которую можно встретить в городской черте.