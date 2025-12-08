Специалисты приступили к реабилитации прудов в Кузьминках

Водоемы почистят, восстановят их экологическое состояние, а территорию вокруг благоустроят.

На юго‑востоке Москвы стартовала комплексная реабилитация двух водоемов – Щучьего и Шибаевского прудов, являющихся частью каскада Кузьминских прудов. Они расположены на территории музея‑заповедника «Кузьминки‑Люблино» и многие годы являются излюбленными местами отдыха горожан. Однако со временем их состояние ухудшилось: на дне накопились иловые отложения, а береговые линии начали разрушаться.

Щучий пруд площадью 1,6 гектара ждет масштабная очистка. С помощью плавающего земснаряда со дна извлекут, предположительно, 3,6 тысячи кубометров ила. После этого приступят к ремонту береговой полосы по всему периметру водоема и вокруг острова. Для укрепления берегов используют гранитный камень, а на отдельных участках установят свайно‑заборную стенку из лиственницы. Важная часть проекта — создание шести зон биоплато общей площадью 740 квадратных метров. Весной и летом здесь высадят более 14,5 тысячи водных растений, которые помогут поддерживать естественную очистку воды и укрепят экосистему.

Аналогичные работы начались и на Шибаевском пруду, чья площадь достигает шести гектаров. Здесь предстоит извлечь внушительный объём иловых отложений — более 23 тысяч кубометров. При этом, чтобы не нарушить сложившуюся экосистему, уровень воды понизят лишь немного. Затем на водоеме создадут дополнительную зону биоплато площадью 710 квадратных метров, где в теплый сезон появится свыше 13 тысяч водных растений. Завершить реабилитацию Шибаевского пруда планируют до конца текущего года.

Оба водоема входят в каскад Кузьминских прудов, расположенных на реке Чурилихе. Их реабилитация не только вернет водному пространству привлекательный внешний вид, но и восстановит экологический баланс, сделав популярные зоны отдыха еще более комфортными для горожан.

Обновление прудов в Кузьминках — часть системной работы по оздоровлению столичных водоемов. Специалисты регулярно проводят обследования и при выявлении проблем принимают решение о реабилитации. При формировании ежегодного списка объектов учитывают и пожелания москвичей. В планах на 2025 год значится обновление 19 прудов.