В Троицке и Внукове появятся новые пространства для творчества

Современные досуговые комплексы станут точками притяжения жителей ТиНАО.

В Новомосковском и Троицком административных округах (ТиНАО) стартует проект по созданию двух многофункциональных культурно‑досуговых центров. Эти объекты, возводимые за счет городского бюджета, призваны стать центрами общественной жизни, где жители всех возрастов смогут раскрыть творческий потенциал и найти занятие по душе.

Один комплекс расположится в Троицке. Его площадь составит 9,5 тысячи квадратных метров — здесь будут просторные помещения для занятий в творческих студиях и проведения культурных мероприятий. Особое внимание уделят благоустройству прилегающей территории: пространство вокруг здания преобразуют в комфортную зону отдыха и досуга.

Второй центр появится в районе Внуково. Его общая площадь превысит 7,1 тысячи квадратных метров. Архитектурное решение здания вдохновлено стилем конструктивизма: фасад сформируют три прямоугольных объема, а в отделке применят современные материалы. На наружных стенах, нишах, простенках, парапетах и откосах проемов разместят навесные вентилируемые фасады из клинкерной плитки, закрепленной на планках из нержавеющей стали. Витражные конструкции изготовят из алюминиевых сплавов, что придаст облику здания лаконичность и технологичность.

Внутреннее наполнение центра во Внукове продумано до мелочей. Ключевым элементом станет просторный зрительный зал на 431 место, где смогут проходить концерты, спектакли и крупные мероприятия. Для камерных событий предусмотрен зал вместимостью 100 человек. Артисты получат в свое распоряжение современные гримёрные, обеспечивающие комфорт перед выступлениями. Кроме того, в центре оборудуют хореографические, художественные и музыкальные классы, а также пространства для теоретических групповых занятий. Такое разнообразие помещений позволит охватить широкий спектр творческих направлений и удовлетворить запросы самых разных посетителей.

Строительство объектов культуры — одно из приоритетных направлений развития столицы. Новые центры не только обогатят архитектурный облик ТиНАО, но и сыграют важную роль в формировании современного городского пространства. Они станут местами встреч, обмена идеями и реализации творческих замыслов, способствуя раскрытию потенциала жителей округов.

Благодаря этим проектам районы получат не просто здания, а живые центры общественной жизни. Здесь будут проходить выставки, концерты, театральные постановки, мастер‑классы и другие события, объединяющие поколения и создающие атмосферу культурного диалога. В перспективе такие комплексы способны стать точками притяжения не только для местных жителей, но и для гостей столицы, желающих познакомиться с творческой жизнью ТиНАО.