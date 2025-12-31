Экологичный транспорт с видом на город: как электросуда меняют Москву

Новые причалы, модернизированные суда и рекордный пассажиропоток – итоги года впечатляют.

2025 год стал важной вехой в развитии речного электротранспорта столицы. За этот период электросуда преодолели свыше 700 тысяч километров, выполнив более 70 тысяч рейсов. Эти показатели наглядно демонстрируют, что экологичный водный транспорт прочно вошел в повседневную жизнь москвичей и гостей города.

Сегодня в Москве действуют три регулярных маршрута: Киевский — Парк «Фили»; ЗИЛ — Печатники; Новоспасский — ЗИЛ. Общая протяженность линий приближается к 29 км, связывая разные районы города и предлагая пассажирам удобный альтернативный способ передвижения.

Крупным событием года стало открытие 20 июня третьего маршрута — Новоспасский — ЗИЛ. Новая линия протяженностью 5,4 км объединила четыре района — Даниловский, Таганский, Южнопортовый и Замоскворечье, где проживают свыше 55 тысяч человек. Маршрут включает шесть остановок, среди которых четыре новых причала: Новоспасский, Дербеневская Набережная, Торпедо, Симоновский, а также Автозаводский Мост. Особую значимость приобрел причал ЗИЛ — он стал конечной точкой сразу для двух маршрутов (ЗИЛ — Печатники и Новоспасский — ЗИЛ), что существенно упростило пересадки и позволило пассажирам экономить время в пути.

Одновременно с запуском третьего маршрута на линии ЗИЛ — Печатники появился причал «Московская Верфь». Он расположился рядом с новой судоверфью в районе Нагатинский Затон, подчеркнув взаимосвязь между развитием транспортной инфраструктуры и судостроительной отрасли.

Существенно обновился и сам флот. В 2025 году он вырос на 50% — в эксплуатацию ввели 10 модернизированных электросудов: «Бусинка», «Десна», «Очаковка», «Чечера», «Ходынка», «Корюшка», «Пехорка», «Люберка», «Самородинка» и «Рудневка». К концу года столичный электрофлот насчитывал уже 31 судно, полностью готовый к обслуживанию растущего пассажиропотока.

Цифры подтверждают успех проекта. Только за период речной навигации 2025 года электросуда перевезли более миллиона пассажиров. С момента запуска в декабре 2023 года общее число поездок превысило три миллиона. Это означает, что электросуда перестали быть экзотическим новшеством — они превратились в привычный и востребованный вид городского транспорта.

Планы на 2026 год обещают дальнейшее развитие сети. Ожидается открытие четвертого маршрута Лужники — Киевский. Кроме того, планируется продлить третий маршрут (Новоспасский — ЗИЛ) до причала «Красные Холмы». Новая остановка разместится на Космодамианской набережной. Плавучий причал диаметром 10 метров сможет вмещать до 42 пассажиров, что сделает поездки еще комфортнее. После продления общая протяженность маршрута достигнет семи километров.