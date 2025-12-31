Экологичный транспорт с видом на город: как электросуда меняют Москву

Долина уехала из России Тесты Дранга, Товсик и другие: кто из звезд сменил жилье Игры Сонник

Четверг 15 января

14:12Оголившаяся Волочкова упала на колени перед народом 13:28Рекордные 79 ночей и миллиард долларов: возвращение BTS перепишет мировую историю музыки 12:41"Долина с душком теперь": как в сети отреагировали на внезапный перенос юбилейного концерта певицы в Петербурге 12:38Зимние выходные в столичных парках: куда отправиться 17–18 января 12:10Сила в движении: "Московское долголетие" открывает двери в мир единоборств 11:58Северный речной вокзал приглашает посетить ледяной городок 11:41В Раменках обустроят открытое общественное пространство с зеркальным лабиринтом 11:39Неожиданное открытие: какому знаку зодиака в конце января придется сильно удивляться 10:27"Полная непонятка": Лоза признался в беспомощности перед странными знаками после премьеры новой песни 10:14Возрождение жемчужины старины: на Пятницкой улице отреставрировали особняк XVIII века 09:21Крадете у себя годы жизни: доктор Мясников раскрыл пугающую правду о популярных таблетках 08:19Пять дней на сборы: Ларисе Долиной предъявили жесткое требование 06:04ТЕСТ "День граненого стакана" и другие мифы: угадайте, какие праздники на самом деле отмечали в СССР 03:35Секс под принуждением и побои в особняке: какие жуткие тайны Иглесиаса вышли наружу 00:55Магнит для везения и богатства: как провести 15 января, чтобы счастье навсегда осталось в вашем доме 21:36Тест: угадайте знаковые советские фильмы по фрагменту афиши 20:27Бузова высказалась о свадьбе с известным на всю Россию артистом: Люблю 19:4145 лет назад на экраны вышла комедия Олега Ефремова "Старый Новый год" – шедевр советского кино 18:17Получит ли оскандалившаяся Долина "Золотой граммофон"? – ответил известный продюсер 16:45У налоговой появились серьезные вопросы к Собчак: обнаружен огромный долг 15:59Суд вынес решение о судьбе недвижимости уехавшей из России Пугачевой 15:40Погода под контролем: как Москва готовится к зимним капризам стихии 14:34Московский зоопарк запустил познавательную викторину о белых медведях 14:00"Зима в Москве" превратила столичные парки в центры новогоднего волшебства 13:42Москва приглашает открыть тайны старинных усадеб и городских улиц 13:32Заговорившая об уходе из балета Волочкова сделала громкое заявление 13:21Четыре вантовых моста изменят облик столицы к 2028 году 13:00В парке "Яуза" пройдет патриотическая акция 11:42В ТиНАО построили 34 образовательных объекта за два года 11:26"Я была бы не против постельных сцен": Ольга Бузова сделала откровенное признание перед большой премьерой 10:58Собянин рассказал, какие медицинские объекты построят в Москве 10:47Жители столицы дарят животным комфортную жизнь с помощью сервиса "Моспитомец" 10:27Ночной кошмар на темной трассе: Эвелина Бледанс попала в серьезное ДТП во время ледяного шторма 09:32Путь к деменции начинается с челюсти: какой симптом во рту прямо указывает на угрозу для памяти 08:25Не смейте прятать это в коробки: 7 новогодних вещей, которые сделают ваш дом стильным круглый год 06:19ТЕСТ "Помните только припев?": узнаете ли вы советский шлягер по одной первой строчке? 03:14Работают без лишних обещаний: врач назвала аптечные мази, которые реально помогают 00:04"Вынесете счастье за порог": роковая ошибка на Старый Новый год, которая может разрушить ваше будущее 20:42Тест: говорила ли Тося из советского фильма "Девчата" эти фразы? 19:35Пара отменила свадьбу ради спасения любимой собаки – самая трогательная история дня 18:44Столкнувшаяся с разочарованием после родов Муцениеце вынуждена решительно действовать 17:23Россиянам рассказали о рухнувших ценах на туры в теплую курортную страну 16:01Малахов публично проговорился о воздержании Киркорова: Берет паузу 15:51Вода, свет и комфорт: итоги благоустройства столичных набережных в 2025 году 15:08Зимние тропы столицы: куда отправиться на прогулку в выходной 14:31ТЕСТ "Огласите весь список, пожалуйста": узнаете ли вы советский шедевр по одной фразе о работе? 13:27"Мелкая месть": Штурм раскрыла, за что Долина наказала покупателей своей квартиры 12:39Раскладушка в пустом доме и право голоса в раздевалке: Алексей Ягудин раскрыл тайну своего побега из семьи 11:54Ледовый сезон продолжается: катки "Московских сезонов" ждут гостей до конца зимы 11:23"Мне начали писать гадости": Игорь Николаев впервые признался, как его прокляли из-за Андрея Губина
Экологичный транспорт с видом на город: как электросуда меняют Москву

Экологичный транспорт с видом на город: как электросуда меняют Москву
5

Новые причалы, модернизированные суда и рекордный пассажиропоток – итоги года впечатляют.

2025 год стал важной вехой в развитии речного электротранспорта столицы. За этот период электросуда преодолели свыше 700 тысяч километров, выполнив более 70 тысяч рейсов. Эти показатели наглядно демонстрируют, что экологичный водный транспорт прочно вошел в повседневную жизнь москвичей и гостей города.

Сегодня в Москве действуют три регулярных маршрута: Киевский — Парк «Фили»; ЗИЛ — Печатники; Новоспасский — ЗИЛ. Общая протяженность линий приближается к 29 км, связывая разные районы города и предлагая пассажирам удобный альтернативный способ передвижения.

Крупным событием года стало открытие 20 июня третьего маршрута — Новоспасский — ЗИЛ. Новая линия протяженностью 5,4 км объединила четыре района — Даниловский, Таганский, Южнопортовый и Замоскворечье, где проживают свыше 55 тысяч человек. Маршрут включает шесть остановок, среди которых четыре новых причала: Новоспасский, Дербеневская Набережная, Торпедо, Симоновский, а также Автозаводский Мост. Особую значимость приобрел причал ЗИЛ — он стал конечной точкой сразу для двух маршрутов (ЗИЛ — Печатники и Новоспасский — ЗИЛ), что существенно упростило пересадки и позволило пассажирам экономить время в пути.

Одновременно с запуском третьего маршрута на линии ЗИЛ — Печатники появился причал «Московская Верфь». Он расположился рядом с новой судоверфью в районе Нагатинский Затон, подчеркнув взаимосвязь между развитием транспортной инфраструктуры и судостроительной отрасли.

Существенно обновился и сам флот. В 2025 году он вырос на 50% — в эксплуатацию ввели 10 модернизированных электросудов: «Бусинка», «Десна», «Очаковка», «Чечера», «Ходынка», «Корюшка», «Пехорка», «Люберка», «Самородинка» и «Рудневка». К концу года столичный электрофлот насчитывал уже 31 судно, полностью готовый к обслуживанию растущего пассажиропотока.

Цифры подтверждают успех проекта. Только за период речной навигации 2025 года электросуда перевезли более миллиона пассажиров. С момента запуска в декабре 2023 года общее число поездок превысило три миллиона. Это означает, что электросуда перестали быть экзотическим новшеством — они превратились в привычный и востребованный вид городского транспорта.

Планы на 2026 год обещают дальнейшее развитие сети. Ожидается открытие четвертого маршрута Лужники — Киевский. Кроме того, планируется продлить третий маршрут (Новоспасский — ЗИЛ) до причала «Красные Холмы». Новая остановка разместится на Космодамианской набережной. Плавучий причал диаметром 10 метров сможет вмещать до 42 пассажиров, что сделает поездки еще комфортнее. После продления общая протяженность маршрута достигнет семи километров.

31 декабря 2025, 13:30
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Зимние выходные в столичных парках: куда отправиться 17–18 января

Зимние выходные в столичных парках: куда отправиться 17–18 января
Мероприятия подойдут для всей семьи. Столичные парки подготовили насыщенную программу на выходные 17–18 января.

Сила в движении: "Московское долголетие" открывает двери в мир единоборств

Сила в движении: "Московское долголетие" открывает двери в мир единоборств
Боевые искусства могут стать отличным источником энергии и новых возможностей для горожан старшего поколения. Проект «Московское долголетие» расширяет горизонты активного образа жизни — теперь его участники могут приобщиться к миру боевых искусств.

Северный речной вокзал приглашает посетить ледяной городок

Северный речной вокзал приглашает посетить ледяной городок
Планируется, что зимние развлечения будут доступны до конца сезона. Северный речной вокзал этой зимой предлагает массу разнообразных развлечений.

В Раменках обустроят открытое общественное пространство с зеркальным лабиринтом

В Раменках обустроят открытое общественное пространство с зеркальным лабиринтом
При создании проекта архитекторы вдохновлялись природным ландшафтом. На западе Москвы, в районе Раменки, вскоре появится необычное общественное пространство, где городская среда органично сольется с природными мотивами.

Возрождение жемчужины старины: на Пятницкой улице отреставрировали особняк XVIII века

Возрождение жемчужины старины: на Пятницкой улице отреставрировали особняк XVIII века
Памятник архитектуры в Замоскворечье обрел былую красоту. В центре столицы завершилась реставрация усадебного дома на Пятницкой улице, дом 67.

Погода под контролем: как Москва готовится к зимним капризам стихии

Погода под контролем: как Москва готовится к зимним капризам стихии
Современная метеослужба столицы использует все методы: от лазерных измерений до научных прогнозов. Зима в Москве — время непредсказуемое: внезапные снегопады, резкие перепады температуры, коварная гололедица.

