Улица имени первопроходца вирусологии: москвичи увековечили память Льва Зильбера

Участники "Активного гражданина" решили присвоить имя выдающегося ученого городскому пространству в СЗАО.

В московском районе Щукино появился топографический памятник научной славе России: один из проездов между улицами Гамалея и Живописной теперь носит имя академика Льва Зильбера. Это решение стало результатом открытого общественного обсуждения в рамках проекта «Активный гражданин», где за инициативу высказались более 220 тысяч горожан.

Выбор названия не случаен. Топографический объект расположен в непосредственной близости от НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи — учреждения, являющегося символом отечественной научной медицины. Присвоение имени Зильбера соседнему проезду создает своеобразный научный квартал, где топонимика отражает вехи развития российской медицины.

Лев Александрович Зильбер — фигура, без которой невозможно представить историю советской вирусологии. Его научное наследие включает:

организацию экспедиций по борьбе с опасными эпидемиями;

открытие переносчика дальневосточного клещевого энцефалита;

фундаментальные исследования в области вирусологии и иммунологии.

Примечательно, что рядом уже существует улица, носящая имя другого выдающегося микробиолога — Зинаиды Ермольевой. Создательница отечественного пенициллина получила свое топографическое признание ранее, и теперь два имени образуют своеобразный мемориальный дуэт, напоминающий о вкладе советских ученых в мировую медицину.

Присвоение имени Зильбера проезду в Щукине — яркий пример того, как современные механизмы гражданского участия помогают формировать городскую среду. Проект «Активный гражданин» за время своего существования позволил москвичам выбрать названия для 133 объектов столицы. Среди них — не только улицы и проспекты, но и скверы, станции метро, парки. Особенно показателен опыт района Раменки, где при поддержке горожан возник настоящий кинематографический квартал. Улицы здесь носят имена Василия Ланового, Фаины Раневской, Алексея Баталова, Андрея Миронова, Сергея Бондарчука, Леонида Гайдая. Каждый из этих топонимов — не просто адрес на карте, а способ сохранить память о выдающихся деятелях культуры и науки.

Присвоение имени Льва Зильбера улице в Щукине — это больше, чем административное решение. Это признание вклада ученого в развитие отечественной науки и возможность для горожан узнать больше о выдающихся исследователях. Теперь, прогуливаясь по улице Академика Зильбера, жители и гости столицы могут не только наслаждаться городской средой, но и вспоминать о тех, чьи открытия спасали и продолжают спасать жизни людей.