Пятница 26 декабря

Алтуфьевский район вступает в новый этап: расселен первый дом по программе реновации

Алтуфьевский район вступает в новый этап: расселен первый дом по программе реновации
17

Обновление жилого фонда столицы идет во всех округах.

В Алтуфьевском районе стартовал важный этап программы реновации — состоялось переселение первой группы жителей в новый современный жилой комплекс. Новоселье отпраздновали уже 25 семей.

Новый многоэтажный жилой комплекс на Алтуфьевском шоссе, дом 53 (корпуса 1 и 2) впечатляет масштабами: более 76 тысяч квадратных метров общей площади вмещают свыше 1 300 квартир. Именно сюда переехали жители старого дома по адресу: Стандартная улица, дом 19, корпус 2. Этот переезд — лишь начало масштабных преобразований: в планах города – переселить на северо‑востоке столицы более 86,5 тысячи москвичей из 499 ветхих домов.

Программа реновации в Москве демонстрирует устойчивую динамику. Только за ноябрь 2025 года почти 4 400 москвичей из 188 старых домов оформили документы на новое жилье. Наибольшая активность наблюдалась в Северо‑Восточном административном округе, где квартиры получили около 730 человек. Существенные результаты показали также Северо‑Западный (почти 710 новоселов) и Восточный (661 участник программы) округа.

Процесс переселения организован максимально комфортно для жителей. На первых этажах новостроек работают центры информирования, где участникам программы реновации помогают оформить все необходимые документы. После завершения переселения эти помещения планируется переоборудовать под коммерческие объекты — магазины и предприятия сферы услуг, что дополнительно повысит качество городской среды.

Современные новостройки отвечают самым строгим требованиям комфорта и доступности, включая безбарьерную среду: входы в подъезды и общедомовые пространства спроектированы без ступенек и резких перепадов высот, что особенно важно для маломобильных граждан и родителей с колясками. В холлах предусмотрены специальные помещения для хранения колясок и велосипедов. Все дворы благоустроены: там созданы игровые и спортивные площадки, зоны для прогулок и отдыха, учитывающие потребности всех возрастных групп.

Программа реновации, запущенная в августе 2017 года, охватывает около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 176 домов. Ее реализация не просто улучшает жилищные условия горожан — она формирует новый стандарт городской среды. По оценкам экспертов, новостройки по программе реновации позволяют экономить до 40 % ресурсов по сравнению с пятиэтажками, что делает их не только комфортнее, но и экологичнее.

Шоу-бизнес в Telegram

21 декабря 2025, 14:46
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Посетителей парка "Зарядье" ждет уникальное мультимедийное шоу на "Матрешке Москвы"

Посетителей парка "Зарядье" ждет уникальное мультимедийное шоу на "Матрешке Москвы"
Цифровые технологии делают праздники ярке и интереснее. 27 декабря в 18:00 парк «Зарядье» станет площадкой для настоящего чуда: на инновационной достопримечательности «Матрешка Москвы» развернется грандиозное новогоднее мультимедийное шоу.

Промышленный парк "Сенькино" в ТиНАО станет новым этапом развития производственной инфраструктуры Москвы

Промышленный парк "Сенькино" в ТиНАО станет новым этапом развития производственной инфраструктуры Москвы
В отдаленных от центра округах столицы создаются условия для открытия новых вакансий. В Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) активно развивается масштабный проект — строительство промышленного парка «Сенькино».

На катках ЮЗАО проходят мероприятия в поддержку участников СВО

На катках ЮЗАО проходят мероприятия в поддержку участников СВО
Мастер-классы, игры, состязания на выносливость и ловкость – провести время в кругу единомышленников можно интересно и с пользой. В Юго-Западном административном округе на площадках проекта «Зима в Москве» проходят программы и акции по поддержке бойцов специальной военной операции (СВО) и их семей.

Новогодний кадр на память: медиаволонтеры приглашают на бесплатную фотосессию в центре Москвы

Новогодний кадр на память: медиаволонтеры приглашают на бесплатную фотосессию в центре Москвы
Праздники пройдут – атмосферные снимки останутся. В преддверии новогодних праздников ресурсный центр «Мосволонтер» дарит москвичам и гостям столицы уникальную возможность — стать героями профессиональной фотосессии в атмосфере зимней сказки.

Площадь Евразии заиграла новыми огнями: завершен монтаж ландшафтного освещения у Киевского вокзала

Площадь Евразии заиграла новыми огнями: завершен монтаж ландшафтного освещения у Киевского вокзала
142 светильника придали пространству особую выразительность. В центре Москвы появилась еще одно визуально привлекательная территория: на площади Евразии возле Киевского вокзала завершилось обустройство ландшафтного освещения.

Выходные в мегаполисе: чем занять себя и семью в столичных парках 27–28 декабря

Выходные в мегаполисе: чем занять себя и семью в столичных парках 27–28 декабря
От дискотек до иммерсивных спектаклей – для гостей всех возрастов запланирована насыщенная программа Посетителей столичных парков 27 и 28 декабря ожидает настоящий калейдоскоп зимних развлечений.

