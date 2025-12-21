Долину выселили из квартиры Тесты Иван Ургант вернулся на экраны Игры Сонник

В 2025 году в Москве появилось 648 новых пешеходных переходов

В 2025 году в Москве появилось 648 новых пешеходных переходов
5

Город старается сделать передвижение жителей комфортнее и безопаснее.

Москва продолжает совершенствовать пешеходную инфраструктуру: с начала года в столице появилось 648 новых пешеходных переходов на маршрутах, ведущих к важным социальным объектам. Общее число переходов в городе приближается к 21 тысяче — и каждое новое место, разрешенное для пересечения проезжей части, возникает не спонтанно, а на основе тщательного анализа потребностей горожан.

Новые переходы обустраивают по двум ключевым направлениям: в рамках проектов дорожных кураторов ЦОДД и в составе комплексных транспортных схем благоустройства. Особое значение имеет обратная связь с жителями: около трети проектов реализуется по обращениям москвичей.

Практический эффект от новых переходов заметен в повседневной жизни районов в разных административных округах. Так, в Пресненском районе (ЦАО) переход у дома 6, корпус 2, на 2‑й Черногрязской улице сделал безопасным путь к парку «Красногвардейские пруды», магазинам и ресторанам. В Алексеевском районе (СВАО) переход около дома 11а на улице Константинова упростил доступ к школе плавания № 1 и торговым точкам. В Косино‑Ухтомском (ВАО) новый переход рядом с домом 6а на улице Дмитриевского обеспечил удобный маршрут к остановке «Метро “Улица Дмитриевского”» и многоуровневой парковке.

В Капотне (ЮВАО) переход у дома 1, строение 2, на улице Ивана Гераськина сократил путь от автобусной остановки к жилым домам и открыл безопасный проход через парк к набережной Москвы‑реки. В Даниловском районе (ЮАО) новый переход облегчил доступ к парку «Тюфелева роща» и торговым центрам от станции МЦК «ЗИЛ». В районе Фили‑Давыдково (ЗАО) переход у дома 7 на Давыдковской улице повысил безопасность маршрутов к школе № 1248, детскому саду и Матвеевскому лесу. В Коммунарке (ТиНАО) переход на перекрестке улиц Демихова и Александры Монаховой сделал удобнее путь к детскому саду № 2070 и магазинам.

В районе Крюково (ЗелАО) светофорный переход у корпуса 1627 на Георгиевском проспекте обеспечил безопасный маршрут к школе № 1150, детскому саду № 2292 и парку. В Западном Дегунине (САО) «зебра» у дома 17, корпус 1, в Ильменском проезде улучшила пешеходную связь жилого комплекса «Селигер Сити» с магазинами и ресторанами. На границе Обручевского и Черёмушек (ЮЗАО) разметка и светофор на перекрёстке улиц Наметкина и Профсоюзной сделали безопаснее путь к Мосэнергосбыту и школе‑саду № 1.

Каждый переход — результат продуманной работы. Прежде чем принять соответствующее решение, специалисты детально изучают пешеходные потоки, анализируют дорожную обстановку и прогнозируют влияние новой разметки. Такой подход позволяет не просто добавлять элементы инфраструктуры, а системно повышать качество городской среды — делать путь пешехода короче, удобнее и, главное, безопаснее.

21 декабря 2025
Посетителей парка "Зарядье" ждет уникальное мультимедийное шоу на "Матрешке Москвы"

Посетителей парка "Зарядье" ждет уникальное мультимедийное шоу на "Матрешке Москвы"
Цифровые технологии делают праздники ярке и интереснее. 27 декабря в 18:00 парк «Зарядье» станет площадкой для настоящего чуда: на инновационной достопримечательности «Матрешка Москвы» развернется грандиозное новогоднее мультимедийное шоу.

Промышленный парк "Сенькино" в ТиНАО станет новым этапом развития производственной инфраструктуры Москвы

Промышленный парк "Сенькино" в ТиНАО станет новым этапом развития производственной инфраструктуры Москвы
В отдаленных от центра округах столицы создаются условия для открытия новых вакансий. В Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) активно развивается масштабный проект — строительство промышленного парка «Сенькино».

На катках ЮЗАО проходят мероприятия в поддержку участников СВО

На катках ЮЗАО проходят мероприятия в поддержку участников СВО
Мастер-классы, игры, состязания на выносливость и ловкость – провести время в кругу единомышленников можно интересно и с пользой. В Юго-Западном административном округе на площадках проекта «Зима в Москве» проходят программы и акции по поддержке бойцов специальной военной операции (СВО) и их семей.

Новогодний кадр на память: медиаволонтеры приглашают на бесплатную фотосессию в центре Москвы

Новогодний кадр на память: медиаволонтеры приглашают на бесплатную фотосессию в центре Москвы
Праздники пройдут – атмосферные снимки останутся. В преддверии новогодних праздников ресурсный центр «Мосволонтер» дарит москвичам и гостям столицы уникальную возможность — стать героями профессиональной фотосессии в атмосфере зимней сказки.

Площадь Евразии заиграла новыми огнями: завершен монтаж ландшафтного освещения у Киевского вокзала

Площадь Евразии заиграла новыми огнями: завершен монтаж ландшафтного освещения у Киевского вокзала
142 светильника придали пространству особую выразительность. В центре Москвы появилась еще одно визуально привлекательная территория: на площади Евразии возле Киевского вокзала завершилось обустройство ландшафтного освещения.

Выходные в мегаполисе: чем занять себя и семью в столичных парках 27–28 декабря

Выходные в мегаполисе: чем занять себя и семью в столичных парках 27–28 декабря
От дискотек до иммерсивных спектаклей – для гостей всех возрастов запланирована насыщенная программа Посетителей столичных парков 27 и 28 декабря ожидает настоящий калейдоскоп зимних развлечений.

