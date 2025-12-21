В 2025 году в Москве появилось 648 новых пешеходных переходов

Город старается сделать передвижение жителей комфортнее и безопаснее.

Москва продолжает совершенствовать пешеходную инфраструктуру: с начала года в столице появилось 648 новых пешеходных переходов на маршрутах, ведущих к важным социальным объектам. Общее число переходов в городе приближается к 21 тысяче — и каждое новое место, разрешенное для пересечения проезжей части, возникает не спонтанно, а на основе тщательного анализа потребностей горожан.

Новые переходы обустраивают по двум ключевым направлениям: в рамках проектов дорожных кураторов ЦОДД и в составе комплексных транспортных схем благоустройства. Особое значение имеет обратная связь с жителями: около трети проектов реализуется по обращениям москвичей.

Практический эффект от новых переходов заметен в повседневной жизни районов в разных административных округах. Так, в Пресненском районе (ЦАО) переход у дома 6, корпус 2, на 2‑й Черногрязской улице сделал безопасным путь к парку «Красногвардейские пруды», магазинам и ресторанам. В Алексеевском районе (СВАО) переход около дома 11а на улице Константинова упростил доступ к школе плавания № 1 и торговым точкам. В Косино‑Ухтомском (ВАО) новый переход рядом с домом 6а на улице Дмитриевского обеспечил удобный маршрут к остановке «Метро “Улица Дмитриевского”» и многоуровневой парковке.

В Капотне (ЮВАО) переход у дома 1, строение 2, на улице Ивана Гераськина сократил путь от автобусной остановки к жилым домам и открыл безопасный проход через парк к набережной Москвы‑реки. В Даниловском районе (ЮАО) новый переход облегчил доступ к парку «Тюфелева роща» и торговым центрам от станции МЦК «ЗИЛ». В районе Фили‑Давыдково (ЗАО) переход у дома 7 на Давыдковской улице повысил безопасность маршрутов к школе № 1248, детскому саду и Матвеевскому лесу. В Коммунарке (ТиНАО) переход на перекрестке улиц Демихова и Александры Монаховой сделал удобнее путь к детскому саду № 2070 и магазинам.

В районе Крюково (ЗелАО) светофорный переход у корпуса 1627 на Георгиевском проспекте обеспечил безопасный маршрут к школе № 1150, детскому саду № 2292 и парку. В Западном Дегунине (САО) «зебра» у дома 17, корпус 1, в Ильменском проезде улучшила пешеходную связь жилого комплекса «Селигер Сити» с магазинами и ресторанами. На границе Обручевского и Черёмушек (ЮЗАО) разметка и светофор на перекрёстке улиц Наметкина и Профсоюзной сделали безопаснее путь к Мосэнергосбыту и школе‑саду № 1.

Каждый переход — результат продуманной работы. Прежде чем принять соответствующее решение, специалисты детально изучают пешеходные потоки, анализируют дорожную обстановку и прогнозируют влияние новой разметки. Такой подход позволяет не просто добавлять элементы инфраструктуры, а системно повышать качество городской среды — делать путь пешехода короче, удобнее и, главное, безопаснее.