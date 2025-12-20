Долину выселили из квартиры Тесты Иван Ургант вернулся на экраны Игры Сонник

Пятница 26 декабря

Москва ускоряет движение: в столице появились новые выделенные полосы для общественного транспорта

Москва ускоряет движение: в столице появились новые выделенные полосы для общественного транспорта
21

Обновленная разметка помогает автобусам и электробусам экономить время и повышает безопасность на дорогах.

В шести районах пяти административных округов Москвы организованы новые выделенные полосы для общественного транспорта. Их общая протяженность составляет почти километр. По маршрутам уже курсируют 29 автобусных и электробусных линий. Это очередной шаг в системной модернизации городской транспортной инфраструктуры, нацеленной на повышение скорости и надежности наземного сообщения.

Развитие сети выделенных полос в Москве идет поэтапно: если раньше их обустраивали преимущественно на крупных вылетных магистралях, то теперь акцент смещается на небольшие участки внутри районов. Такой подход позволяет минимизировать влияние локальных дорожных затруднений на движение общественного транспорта. Практика показывает: после введения выделенных полос скорость автобусов и электробусов возрастает в 2–4 раза, а количество ДТП на этих участках снижается в среднем на 25%.

Конкретные примеры демонстрируют ощутимый эффект:

  • На дублере Рублёвского шоссе в районе пересечения с Малой Филевской улицей появилась полоса длиной 230 метров. Благодаря ей автобусы преодолевают участок за две минуты вместо четырех.
  • На улице Сокольнический Вал отрезок в 20 метров теперь проезжается за минуту — ранее на это уходило в четыре раза больше времени.
  • Улица Большая Полянка получила 130‑метровую полосу, ускоряющую движение общественного транспорта.
  • Берзовая аллея обзавелась 150‑метровой полосой, позволяющей автобусам проходить участок за 1,5 минуты вместо пяти (ускорение в три раза).

  • На Шарикоподшипниковской улице в районе Третьего транспортного кольца 200‑метровая полоса вдвое сократила время прохождения участка — с четырех до двух минут.

Эти изменения — часть масштабной стратегии развития транспортной системы Москвы. Город растет, и вместе с ним эволюционирует инфраструктура: создаются удобные подъездные пути к станциям метро, МЦД и МЦК, оптимизируются межрайонные связи. Приоритет неизменно отдается общественному транспорту, что делает передвижение по мегаполису более предсказуемым и комфортным.

Таким образом, новые выделенные полосы — это не просто инфраструктурное обновление, а ощутимый вклад в повышение качества жизни москвичей, которые ценят свое время.

20 декабря 2025, 13:49
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Посетителей парка "Зарядье" ждет уникальное мультимедийное шоу на "Матрешке Москвы"

Посетителей парка "Зарядье" ждет уникальное мультимедийное шоу на "Матрешке Москвы"
Цифровые технологии делают праздники ярке и интереснее. 27 декабря в 18:00 парк «Зарядье» станет площадкой для настоящего чуда: на инновационной достопримечательности «Матрешка Москвы» развернется грандиозное новогоднее мультимедийное шоу.

Промышленный парк "Сенькино" в ТиНАО станет новым этапом развития производственной инфраструктуры Москвы

Промышленный парк "Сенькино" в ТиНАО станет новым этапом развития производственной инфраструктуры Москвы
В отдаленных от центра округах столицы создаются условия для открытия новых вакансий. В Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) активно развивается масштабный проект — строительство промышленного парка «Сенькино».

На катках ЮЗАО проходят мероприятия в поддержку участников СВО

На катках ЮЗАО проходят мероприятия в поддержку участников СВО
Мастер-классы, игры, состязания на выносливость и ловкость – провести время в кругу единомышленников можно интересно и с пользой. В Юго-Западном административном округе на площадках проекта «Зима в Москве» проходят программы и акции по поддержке бойцов специальной военной операции (СВО) и их семей.

Новогодний кадр на память: медиаволонтеры приглашают на бесплатную фотосессию в центре Москвы

Новогодний кадр на память: медиаволонтеры приглашают на бесплатную фотосессию в центре Москвы
Праздники пройдут – атмосферные снимки останутся. В преддверии новогодних праздников ресурсный центр «Мосволонтер» дарит москвичам и гостям столицы уникальную возможность — стать героями профессиональной фотосессии в атмосфере зимней сказки.

Площадь Евразии заиграла новыми огнями: завершен монтаж ландшафтного освещения у Киевского вокзала

Площадь Евразии заиграла новыми огнями: завершен монтаж ландшафтного освещения у Киевского вокзала
142 светильника придали пространству особую выразительность. В центре Москвы появилась еще одно визуально привлекательная территория: на площади Евразии возле Киевского вокзала завершилось обустройство ландшафтного освещения.

Выходные в мегаполисе: чем занять себя и семью в столичных парках 27–28 декабря

Выходные в мегаполисе: чем занять себя и семью в столичных парках 27–28 декабря
От дискотек до иммерсивных спектаклей – для гостей всех возрастов запланирована насыщенная программа Посетителей столичных парков 27 и 28 декабря ожидает настоящий калейдоскоп зимних развлечений.

