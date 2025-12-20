Москва ускоряет движение: в столице появились новые выделенные полосы для общественного транспорта

Обновленная разметка помогает автобусам и электробусам экономить время и повышает безопасность на дорогах.

В шести районах пяти административных округов Москвы организованы новые выделенные полосы для общественного транспорта. Их общая протяженность составляет почти километр. По маршрутам уже курсируют 29 автобусных и электробусных линий. Это очередной шаг в системной модернизации городской транспортной инфраструктуры, нацеленной на повышение скорости и надежности наземного сообщения.

Развитие сети выделенных полос в Москве идет поэтапно: если раньше их обустраивали преимущественно на крупных вылетных магистралях, то теперь акцент смещается на небольшие участки внутри районов. Такой подход позволяет минимизировать влияние локальных дорожных затруднений на движение общественного транспорта. Практика показывает: после введения выделенных полос скорость автобусов и электробусов возрастает в 2–4 раза, а количество ДТП на этих участках снижается в среднем на 25%.

Конкретные примеры демонстрируют ощутимый эффект:

На дублере Рублёвского шоссе в районе пересечения с Малой Филевской улицей появилась полоса длиной 230 метров. Благодаря ей автобусы преодолевают участок за две минуты вместо четырех.

На улице Сокольнический Вал отрезок в 20 метров теперь проезжается за минуту — ранее на это уходило в четыре раза больше времени.

Улица Большая Полянка получила 130‑метровую полосу, ускоряющую движение общественного транспорта.

Берзовая аллея обзавелась 150‑метровой полосой, позволяющей автобусам проходить участок за 1,5 минуты вместо пяти (ускорение в три раза).

На Шарикоподшипниковской улице в районе Третьего транспортного кольца 200‑метровая полоса вдвое сократила время прохождения участка — с четырех до двух минут.

Эти изменения — часть масштабной стратегии развития транспортной системы Москвы. Город растет, и вместе с ним эволюционирует инфраструктура: создаются удобные подъездные пути к станциям метро, МЦД и МЦК, оптимизируются межрайонные связи. Приоритет неизменно отдается общественному транспорту, что делает передвижение по мегаполису более предсказуемым и комфортным.

Таким образом, новые выделенные полосы — это не просто инфраструктурное обновление, а ощутимый вклад в повышение качества жизни москвичей, которые ценят свое время.