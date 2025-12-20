Юг Москвы стал красивее: 38 многоквартирных домов получили свежий облик после капремонта

При обновлении жилых зданий используются современные технологии.

Специалисты городского хозяйства Москвы завершили масштабный этап капитального ремонта в южных районах столицы: 38 многоквартирных домов на ранее благоустроенных улицах прошли комплексное обновление. Работы затронули как фасады, так и внутренние инженерные системы, вернув зданиям не только эстетическую привлекательность, но и технические характеристики, соответствующие современным стандартам.

Одним из отремонтированных зданий стал дом 44, корпус 1 в Борисовском проезде, где применили технологию «мокрый фасад». Этот метод сочетает энергоэффективность с широкими возможностями для архитектурного оформления: каждое здание получает индивидуальное цветовое решение, гармонично вписывающееся в городской ландшафт. Процесс обновления включал тщательную расчистку и промывку поверхностей, грунтование, монтаж утеплителя из минеральной ваты, оштукатуривание базовым слоем и установку стекловолоконной сетки. Финальным штрихом стали декоративная штукатурка, окраска и монтаж корзин для кондиционеров. Параллельно привели в порядок подъезды, установили современные стеклопакеты в местах общего пользования, обновили балконы, отмостку и цоколь.

На улице Маршала Захарова преобразился дом 27. Здесь фасад восстановили с применением полимерцементных смесей на армирующих сетках — технологии, обеспечивающей долговечность и устойчивость к атмосферным воздействиям. Специалисты промыли поверхности, нанесли штукатурно‑клеевой состав на стеклотканевую сетку, окрасили стены стойкой акриловой краской и загерметизировали межпанельные швы. В результате здание обрело свежий вид, сохранив при этом конструктивную целостность.

Отдельно стоит отметить дом 5 на улице Стасовой, возведенный в 1950 году в стиле советского неоклассицизма. Для этого объекта задача стояла не просто в обновлении, а в бережном восстановлении исторического облика. Специалисты провели кропотливую работу: расчистили фасад, восстановили штукатурный слой, выполнили антисептическую обработку участков с повышенной влажностью. Особое внимание уделили сохранению архитектурного декора — каждого элемента, формирующего узнаваемый силуэт здания. На завершающем этапе фасад окрасили в соответствии с историческим цветовым решением, обновили цоколь и заменили водосточные трубы, вернув дому первозданную элегантность.