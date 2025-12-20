Новогодние огни над водой: речные вокзалы Москвы преобразились к празднику

Нарядные елочки, светящиеся инсталляции, каток – у причалов создана настоящая зимняя сказка.

С приближением 2026 года московские речные вокзалы обрели новое, праздничное обличье. Северный и Южный речные вокзалы украсили десятками тематических инсталляций, превратив транспортные узлы в настоящие новогодние декорации. Теперь каждый, кто прогуливается вдоль набережных или приедет по делам, может окунуться в атмосферу зимнего праздника — с мерцающими огнями, нарядными композициями и узнаваемыми символами столичного транспорта.

Внутри зданий установили нарядные ели, украшенные элементами с логотипом московского транспорта — эти детали придают пространству особый, узнаваемый облик. Фасад Южного речного вокзала заиграл новыми красками благодаря россыпи гирлянд, создающих ощущение зимнего волшебства.

Северный речной вокзал стал настоящей точкой притяжения. В парковой зоне разместились светящиеся инсталляции: величественный корабль и фигуры двух капитанов. Эти символы напоминают о возрождении исторического статуса столицы как порта пяти морей, которое вновь стало актуально после реставрации вокзала, проведенной пять лет назад.

Набережная и привокзальная территория превратились в сказочное пространство: арки из еловых веток с подсветкой создают атмосферу зимней сказки, а для маленьких гостей оборудована праздничная карусель. Особой радостью для горожан стал масштабный каток, открывшийся на территории Северного речного вокзала. Его площадь превышает девять тысяч квадратных метров — это одно из самых больших ледовых пространств столицы.

Каток работает со вторника по воскресенье (понедельник — технический день). Дневные сеансы проходят с 10:00 до 15:00; вечерние сеансы — с 17:00 до 22:00. По пятницам, субботам и воскресеньям кататься можно до 23:00. Для посетителей организован прокат коньков и дополнительного инвентаря, доступна услуга заточки лезвий. Чтобы попасть на каток, необходимо заранее зарегистрироваться на сайте.

Украшение транспортной инфраструктуры — часть масштабной праздничной программы, реализуемой по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Помимо речных вокзалов, праздничное оформление получили станции и вестибюли метро, а также городские пространства. Цель этих преобразований — подарить пассажирам и всем жителям и гостям столицы ощущение праздника, сделать зимние прогулки и поездки по‑настоящему волшебными.