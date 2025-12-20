Новогодние огни над водой: речные вокзалы Москвы преобразились к празднику

Семью Васильевой обманули мошенники Тесты Пугачева затянула пояса Игры Сонник

Четверг 25 декабря

17:07Стало известно о проблемах со здоровьем у Веры Алентовой перед смертью 15:47Долина готовит новый иск к Лурье: обнародованы все требования певицы 14:50Сердце не выдержало: Вера Алентова умерла во время похорон друга 14:37Россияне столкнулись с неожиданным последствием гриппа: коварный симптом может появиться даже после выздоровления 14:33Праздник в каждом центре: "Мои документы" подготовили новогоднюю программу для москвичей 13:59На юго-востоке Москвы завершили капремонт 24 жилых домов 13:17"Приезжал пару раз за все время": Самойлова призналась, что уже давно живет одна 12:12Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери 12:04Ховрино и Химки становятся ближе: Москву и Подмосковье свяжут новые автобусные маршруты 12:01ТЕСТ: насколько хорошо вы помните советский фильм "Вокзал для двоих"? 11:33Новая система освещения сделала юго-запад Москвы комфортнее и безопаснее 11:20Проиграла суд, но уходить не собирается: Ларису Долину могут выселить из квартиры силой 10:49Этот вредный завтрак оказался лекарством для почек и сердца 10:38Зимние чудеса в городских лесах: московские экоцентры приглашают на новогодние мероприятия 10:21Культурный щит столицы: как Москва сохраняет историческое наследие 09:51"Мой спортивный район": спартакиада объединила тысячи москвичей 09:31"Зима в Москве" открыла для горожан три новых катка 09:05Зазнавшаяся после успешного выступления Долина "плюнула" в журналистов 08:07Главный парадокс 25 декабря: почему сегодня трудолюбие ведет к нищете, а лень – к богатству 06:24Врачи назвали неочевидную причину головных болей в праздники 21:47Тест: угадайте знаковые советские фильмы по кадру с "Запорожцем" 19:55Холода в Москве начнут отступать вечером 24 декабря – синоптик 18:27Диме Билану – 44: почему покоривший миллионы сердец артист по-прежнему одинок 16:53Собянин: Москва станет центром моды, дизайна и других креативных индустрий 16:41Собянин: Объем инвестиций в экономику Москвы вырос в 4 раза с 2010 года 16:03История с квартирой улучшила положение Долиной: Чем больше скандала, тем больше славы 14:08Выставка на Цветном бульваре подводит итоги строительного года 14:05"Осужденная" Аглая Тарасова прервала молчание: просит помощи 13:18Осталось недолго: назван человек, который стоит за грядущим крахом Кадышевой 13:00Жители СВАО отправили подарки для бойцов СВО и детей из прифронтовых регионов 12:53Прохор Шаляпин сделал шокирующее признание о том, что произошло на его концерте: случилось страшное 12:22Зеркальный лед на Воробьевых горах ждет всех любителей катания на коньках 11:31От новых тротуаров до зеленых аллей: Москва заметно преобразилась за два года 11:24Главная ошибка при украшении квартиры: названо единственное место, куда нельзя ставить елку 10:35Волшебство на каждом шагу: чем удивит "Путешествие в Рождество" в предпраздничные дни 10:13Тест: Вы уверены, что знаете "Иронию судьбы" наизусть? 8 вопросов, на которых "сыпятся" даже те, кто смотрит фильм каждый год 10:05Москва поможет школьникам провести каникулы весело и познавательно 09:37В квартирах москвичей стало теплее 09:27Раскрыт простой и дешевый рецепт красоты вашей кожи: натуральный коллаген дома 08:41Неожиданный "подарок" на вашей елке: в России появился новый вид клещей, и он уже в квартирах 06:30"А ты что, устала?": почему перед Новым годом хочется кричать, а не праздновать 03:57Доктор Мясников назвал лекарства, способные заменить статины 00:23День, когда можно "запрограммировать" удачу: что нужно сделать 24 декабря, чтобы год был светлым 21:11Барановская отказалась готовить новогодние подарки своим детям: С этим не ко мне 20:28Пригожин пошел на жертвы ради Валерии: Были большие планы 19:36Тест: угадайте любимые советские фильмы по кадру с пожилыми актерами 18:46Подарки, которые не передаривают: 6 идей для сияющего Нового года 18:18Долина твердо решила оставаться на сцене после скандала с квартирой: Не сделала ничего плохого 16:57Москвичей предупредили о морозах почти до минус 20 градусов 15:47Костенко вышла на связь с очень тревожным известием: Упала, очнулась, Склиф
Новогодние огни над водой: речные вокзалы Москвы преобразились к празднику

Новогодние огни над водой: речные вокзалы Москвы преобразились к празднику
38

Нарядные елочки, светящиеся инсталляции, каток – у причалов создана настоящая зимняя сказка.

С приближением 2026 года московские речные вокзалы обрели новое, праздничное обличье. Северный и Южный речные вокзалы украсили десятками тематических инсталляций, превратив транспортные узлы в настоящие новогодние декорации. Теперь каждый, кто прогуливается вдоль набережных или приедет по делам, может окунуться в атмосферу зимнего праздника — с мерцающими огнями, нарядными композициями и узнаваемыми символами столичного транспорта.

Внутри зданий установили нарядные ели, украшенные элементами с логотипом московского транспорта — эти детали придают пространству особый, узнаваемый облик. Фасад Южного речного вокзала заиграл новыми красками благодаря россыпи гирлянд, создающих ощущение зимнего волшебства.

Северный речной вокзал стал настоящей точкой притяжения. В парковой зоне разместились светящиеся инсталляции: величественный корабль и фигуры двух капитанов. Эти символы напоминают о возрождении исторического статуса столицы как порта пяти морей, которое вновь стало актуально после реставрации вокзала, проведенной пять лет назад.

Набережная и привокзальная территория превратились в сказочное пространство: арки из еловых веток с подсветкой создают атмосферу зимней сказки, а для маленьких гостей оборудована праздничная карусель. Особой радостью для горожан стал масштабный каток, открывшийся на территории Северного речного вокзала. Его площадь превышает девять тысяч квадратных метров — это одно из самых больших ледовых пространств столицы.

Каток работает со вторника по воскресенье (понедельник — технический день). Дневные сеансы проходят с 10:00 до 15:00; вечерние сеансы — с 17:00 до 22:00. По пятницам, субботам и воскресеньям кататься можно до 23:00. Для посетителей организован прокат коньков и дополнительного инвентаря, доступна услуга заточки лезвий. Чтобы попасть на каток, необходимо заранее зарегистрироваться на сайте.

Украшение транспортной инфраструктуры — часть масштабной праздничной программы, реализуемой по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Помимо речных вокзалов, праздничное оформление получили станции и вестибюли метро, а также городские пространства. Цель этих преобразований — подарить пассажирам и всем жителям и гостям столицы ощущение праздника, сделать зимние прогулки и поездки по‑настоящему волшебными.

20 декабря 2025, 15:11
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Праздник в каждом центре: "Мои документы" подготовили новогоднюю программу для москвичей

Праздник в каждом центре: "Мои документы" подготовили новогоднюю программу для москвичей
От творческих мастер-классов до кинопоказов – в офисах госуслуг можно интересно провести досуг в предновогодние дни. В преддверии Нового года центры «Мои документы» превратились в уютные пространства, где каждый может ощутить приближение праздника.

На юго-востоке Москвы завершили капремонт 24 жилых домов

На юго-востоке Москвы завершили капремонт 24 жилых домов
В программу обновления вошли здания от 1920-х до 1980-х годов постройки. На юго‑востоке столицы проведен капитальный ремонт 24 домов, расположенных на улицах, которые были благоустроены ранее.

Ховрино и Химки становятся ближе: Москву и Подмосковье свяжут новые автобусные маршруты

Ховрино и Химки становятся ближе: Москву и Подмосковье свяжут новые автобусные маршруты
Транспортные системы регионов объединяются ради удобства жителей. Совершать ежедневные поездки из Подмосковья в Москву и обратно становится проще и комфортнее, в том числе за счет запуска межрегиональных маршрутов наземного транспорта.

Новая система освещения сделала юго-запад Москвы комфортнее и безопаснее

Новая система освещения сделала юго-запад Москвы комфортнее и безопаснее
Современные фонари устанавливают как на улицах, так и во дворах. На юго‑западе столицы активно идет обновление системы уличного освещения.

Зимние чудеса в городских лесах: московские экоцентры приглашают на новогодние мероприятия

Зимние чудеса в городских лесах: московские экоцентры приглашают на новогодние мероприятия
В программе – творческие мастер-классы, познавательные экскурсии и встречи с природой. Новогодние каникулы — идеальное время для семейных вылазок на природу.

Культурный щит столицы: как Москва сохраняет историческое наследие

Культурный щит столицы: как Москва сохраняет историческое наследие
Охранный статус получили еще сотни столичных памятников. Минувший год стал крайне важным в деле охраны культурного достояния Москвы: в течение 2025 года в Единый государственный реестр объектов культурного наследия включили 483 столичных памятника архитектуры, истории и монументального искусства.

