"Путь героя": в парке "Ангарские пруды" прошла патриотическая акция

Состоявшиеся мастер-классы, выставки и состязания – дань уважения защитникам Родины.

В парке «Ангарские пруды» состоялась многогранная акция «Путь героя». Мероприятие открылось теплым приветствием Героя России полковника Владимира Захарова. Его живые рассказы из личного опыта и напутственные слова юным участникам задали особый тон всему событию, наполнив его духом преемственности и патриотизма.

Мероприятия проходили сразу на трех площадках: в мобильном павильоне, пространстве у катка и ледовой арене. Центральной частью акции стала выставка, посвященная героям специальной военной операции. В павильоне, стилизованном под боевую палатку, гостей встречал консультант в полевой форме. Десять информационных стендов раскрывали судьбы современных защитников Отечества: через фотографии и описания подвигов посетители смогли прикоснуться к реальным историям мужества.

Среди представленных героев — Александр Фетисов, житель района Восточное Дегунино и общественный советник главы управы. В 2023 году он добровольно отправился в зону СВО, служил в разведке, участвовал в ожесточенных боях и был удостоен нескольких наград. В нынешнем году, получив ранение, Александр демобилизовался в звании младшего сержанта гвардии. Его пример стал живым свидетельством того, как гражданский долг воплощается в конкретных поступках.

Павильон не ограничился экспозицией — здесь развернулась мастерская патриотического творчества. Участники с увлечением осваивали ремесло плетения маскировочных сетей, изготавливали окопные свечи, а также писали письма солдатам, складывая их в традиционную форму фронтового треугольника. Все созданные изделия — сети, свечи и послания — будут отправлены непосредственно на передовую.

Параллельно у катка кипела спортивная жизнь. Почти двадцать команд по три участника включились в динамичные состязания. Одни бросали вызов полосе препятствий «Стальная бронь», где взаимовыручка и ловкость помогали преодолевать барьеры. Другие демонстрировали меткость и стратегию в турнире по лазертагу «Луч победы» на ледовой площадке. Победители получили заслуженные грамоты от фестиваля «Зима в Москве», но главным призом для всех стало ощущение единства и сопричастности к общему делу.

Акция «Путь героя» не завершится на «Ангарских прудах». В феврале ее планируют провести на других площадках северного округа Москвы. Чтобы не пропустить новые события, стоит следить за анонсами на сайте проекта «Зима в Москве».