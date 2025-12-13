"Зеленая волна" на столичных магистралях: ЦОДД оптимизировал движение в Москве с помощью настройки "умных" светофоров

Заторы сокращаются, а трафик становится равномернее.

Москва продолжает совершенствовать транспортную систему: специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) завершили масштабную настройку светофоров, установленных по 630 адресам. Благодаря этому перекрестки стали «умнее», а движение — автомобильных потоков более плавным. Ключевой элемент обновления — внедрение режима «зеленой волны» на 110 улицах, включая Садовое кольцо, Алтуфьевское и Каширское шоссе, проспекты Вернадского, Севастопольский и Мичуринский.

Суть технологии — в синхронизации светофоров. Несколько устройств работают как единая система: их циклы согласованы так, чтобы автомобили, стартовавшие на зеленый сигнал, могли проехать несколько перекрестков подряд без остановок. Для этого водителям достаточно поддерживать скорость потока — около 55–60 км/ч. Например, при движении по Садовому кольцу от Баррикадной улицы до проспекта Мира такой темп позволяет миновать перекрестки без торможений.

Работает это так: специальные датчики отслеживают среднюю скорость потока и передают данные в ЦОДД. На основе этой информации специалисты настраивают светофоры, добиваясь равномерного распределения трафика. В результате локальные заторы сокращаются, а движение становится предсказуемее. Особенно заметен эффект на сложных участках. Так, на Таганской площади две связки светофоров, управляемые единым сигналом, ускорили выезд с внутренней стороны дублера Садового кольца и улицы Большие Каменщики на внешнюю сторону дублера. После настройки пропускная способность выросла на 20%.

Еще более продвинутый формат — «умная зеленая волна». В этом режиме светофоры не просто синхронизированы, но и «видят» транспорт благодаря датчикам. Пока на второстепенной дороге нет машин, главная продолжает работать в режиме зеленого сигнала. Как только датчик фиксирует приближающиеся автомобили, светофор оперативно переключается.

Яркий пример эффективности — зона у станции метро «Павелецкая». Здесь внедрение «умной волны» сократило время ожидания зеленого сигнала для общественного транспорта вдвое: с 100 до 45 секунд. Теперь трамваи и автобусы преодолевают участок быстрее, что снижает задержки для тысяч пассажиров.

Почему «зеленую волну» не распространяют на все улицы? Дело в особенностях городской инфраструктуры. Многие маршруты упираются в «узкие места» — мосты, тоннели или сложные перекрестки. Попытка протянуть координированный режим через такие зоны может спровоцировать новые заторы. Поэтому ЦОДД фокусируется на ключевых магистралях, где технология дает максимальный эффект.