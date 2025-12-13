"Путешествие в Рождество": благодарная столица дарит тепло защитникам и тем, кто нуждается в поддержке

Праздничный фестиваль становится проводником добра.

В зимней Москве сохраняется теплая атмосфера заботы и единства. В рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» проекта «Зима в Москве» в столице проходит череда благотворительных мероприятий, направленных на поддержку участников специальной военной операции и их семей, ветеранов СВО, жителей новых территорий страны, а также людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Все мероприятия бесплатные и доступны по приглашениям для целевой аудитории.

Одним из трогательных форматов поддержки является акция на площадке «Кинодом». Юные участники мастер‑классов получают возможность создать видеопоздравления для защитников Родины. Каждое послание — это искренний посыл тепла и благодарности, рожденный детской непосредственностью. Записать яркое видео можно в будни с 15:00 до 18:45, а также в выходные и праздники с 12:00 до 18:45. Площадки расположены на улице Городецкой (владение 1), Перерве (владение 52) и площади Славы (Волгоградский проспект, владение 119). Акция продлится до 11 января.

С 27 декабря по 11 января маленьких гостей из семей участников СВО ждут театральные сюрпризы. На 15 окружных площадках покажут постановки по мотивам любимых сказок — «Щелкунчика» и «По щучьему велению». Живое слово актеров театра, кино и сериалов превратит знакомые сюжеты в настоящее волшебство, подарив детям часы радости и вдохновения.

Ярким спортивным событием станет благотворительный хоккейный матч 13 декабря на катке у Сухонской улицы (владение 6, строение 1). На лед выйдут команды «Легенды хоккея России» (Андрей Зубарев, Алексей Емелин, Виталий Прошкин, Максим Рыбин) и «Сборная блогеров» (Hockey Brothers NBSK, Slap Shot, IVHockey, Тим Сорокин, Тимур Соловьев, Никита Нагорный).

На 31 фестивальной площадке также работают шале «Фабрика подарков» проекта «Москва помогает». Здесь собирают новогодние сюрпризы и необходимые вещи для участников СВО и детей из новых регионов России. Посетители могут принести подарки и подписать открытки с теплыми пожеланиями.

Иначе говоря, фестиваль «Путешествие в Рождество» не просто развлекает — он объединяет. Через спектакли, мастер‑классы, спортивные матчи и добрые дела фестиваль создает пространство, где каждый может стать частью большого дела. Это история о том, как столица, украшенная гирляндами и елками, находит время для самого важного — заботы о тех, кто ее защищает.