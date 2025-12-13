"Письма добра": москвичи смогут бесплатно отправить новогодние послания друзьям и родным по всей России

В предпраздничной суете особенно важно остановиться, чтобы подарить близким частичку тепла.

В преддверии Нового года проект «Зима в Москве» запускает душевную инициативу — акцию «Письма добра». С 13 по 28 декабря каждые выходные жители и гости столицы смогут бесплатно отправить праздничную открытку родным и друзьям в любой регион страны. Это шанс замедлиться в предпраздничном вихре, взять в руки ручку и изложить на бумаге самые теплые пожелания тем, кто дорог.

Суть акции проста: нужно заполнить новогоднюю карточку и указать адрес получателя. В этом помогут волонтеры — они будут дежурить в ярких куртках с фиолетовыми рюкзаками‑почтальонками. Добровольцы подскажут, как оформить послание, и позаботятся о том, чтобы каждое письмо нашло своего адресата.

Стать участником акции можно по выходным дням с 17:00 до 20:00 на площадках проекта «Зима в Москве». С 13 декабря почтовых волонтеров можно встретить в парке «Кузьминки» и на улице Чичерина (д. 8, корп. 1); с 21 декабря — на катке у Северного речного вокзала (Ленинградское шоссе, д. 51) и на Царской набережной музея‑заповедника «Коломенское». Кроме того, с 13 декабря волонтеры ресурсного центра «Мосволонтер» будут встречать желающих отправить открытки на 39 столичных площадках с 09:00 до 11:00.

Все собранные послания отсортируют и отправят по назначению, чтобы каждое рукописное слово добралось до своего адресата, даже если путь лежит в самый отдаленный уголок страны. В эпоху цифровых сообщений именно бумажные послания обретают особую ценность — они хранят тепло рук, дыхание момента и неподдельную искренность чувств.

Акция «Письма добра» — не единственный способ проявить заботу. В Москве работает более 30 павильонов «Фабрика подарков» проекта «Москва помогает». Здесь принимают посылки для участников специальной военной операции и детей из новых регионов. В подарок можно положить кондитерские изделия; игрушки, книги и настольные игры; средства личной гигиены; теплые носки и стельки и пр.

Еще одна возможность поддержать военнослужащих — акция «Ход добра». До конца декабря в штабах «Москва помогает», павильонах «Фабрика подарков» и окружных центрах «Доброе место» собирают настольные игры для пациентов госпиталей. Шашки, шахматы, нарды, лото, головоломки и маджонг — все это поможет скрасить дни тех, кто проходит лечение. Подарки собирают в специальных боксах ярко-зеленой расцветки с фиолетовыми вкраплениями.