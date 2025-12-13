Зимний калейдоскоп: 200 событий в ТиНАО к новогодним праздникам

Жителей округа ожидает марафон развлечений, спорта и творчества — от мастер-классов до фестиваля "Новогодняя лыжня".

С 15 по 31 декабря территория ТиНАО превратится в большую праздничную площадку: здесь пройдет масштабный марафон мероприятий в рамках проекта «Зима в Москве». Более 200 событий — от спортивных состязаний до творческих мастерских — подарят жителям атмосферу зимнего чуда. Особое место в программе займет обучение плетению маскировочных сетей для участников СВО. Все мероприятия бесплатны, вход свободный.

19 декабря в 14:00 в Доме культуры «Михайловское» (пос. Шишкин Лес, д. 35) состоится праздник зимнего солнцестояния Дунчжи. Гости от 3 лет познакомятся с китайскими традициями, услышат легенды и создадут узелок удачи на мастер‑классе. В 18:00 на катке у д. 31 по Рассказовской ул. (Внуково) стартуют уроки фигурного катания для детей от 6 лет. Профессионалы научат держать равновесие и выполнять базовые элементы.

20 декабря в 15:00 на том же катке начнется обучение хоккею: тренеры разберут основные приемы и организуют товарищеский матч для участников от 6 лет. В 18:00 состоится тематическое мероприятие с аниматорами в сказочных образах: участники будут собирать артефакты зимнего праздника.

21 декабря в 13:00 все желающие смогут освоить плетение маскировочных сетей для бойцов СВО. В 14:00 на льду выступят творческие коллективы: прозвучат русские народные песни в современной обработке и эстрадные хиты. В 16:00 стартует мастер‑класс по изготовлению новогодних свечей (для гостей от 6 лет).

22 декабря в центре «Ватутинки» (ул. Дмитрия Рябинкина, д. 13) пройдет урок по созданию новогодних игрушек из фоамирана (от 6 лет).

24 декабря в мастерской Деда Мороза при Троицкой библиотеке № 1 им. Михайловых (мкрн В, д. 38) дети от 7 лет раскрасят деревянные фигурки для елки.

25 декабря в 18:00 во Дворце культуры «Щербинка» (Театральная ул., д. 1а) начнется новогодний бал. Гости разучат движения ча‑ча‑ча и вальса, посмотрят сольные и парные номера.

26 декабря в 16:00 в центре «Мост» (пл. Академика Верещагина, д. 1) состоится встреча «Волшебные пути: мастерская бесконечного маршрута» (от 7 лет). Участники соберут шар из подручных материалов и решат инженерные задачи.

27 декабря в 18:00 в Доме культуры «Дружба» (пос. ЛМС, мкрн Центральный, д. 16, стр. 1) покажут премьеру спектакля «Летучий корабль».

28 декабря на площадке «Московский гриль» с 14:00 до 16:00 запланирован гастрономический фестиваль: гости попробуют блюда, приготовленные на огне, а шеф‑повара поделятся секретами кулинарии.

31 декабря в 19:00 на спортивно‑оздоровительной базе «Лесная» (Троицк‑20) стартует фестиваль «Новогодняя лыжня». Регистрация участников начнётся в 18:00 у д. 13а мкрн В. Гонка пройдет в карнавальных костюмах: трассу длиной 1–3 км можно преодолеть на лыжах, снегокатах, санках с колесами, велосипедах или пешком (в формате северной ходьбы). На финише всех угостят горячим чаем.

Полное расписание и детали мероприятий доступны на сайте проекта «Зима в Москве».