Инновационный центр "Сколково" представил выставку арт-инсталляций о развитии столицы

Среди экспонатов – 12-метровый космонавт, единорог, планета, цепь ДНК высотой восемь метров и другие символы развития, творчества и достижений города.



В инновационном центре "Сколково" развернулась необычная экспозиция, призванная дать посетителям представление о том, каким может стать Москва в ближайшие годы. Выставка креативных арт-объектов под открытым небом "Портал. Арт" знакомит гостей с различными символами прогресса, творчества и достижений столицы.

Одним из ключевых экспонатов стала внушительная инсталляция в виде восьмиметровой фигуры единорога. Этот мифический персонаж, ставший олицетворением успешных компаний и резидентов Сколково, олицетворяет стремительное движение вперед, к новым горизонтам. Рядом с ним возвышается восьмиметровая конструкция, изображающая спиральную цепочку ДНК – символ неразрывной связи человека с природой и окружающим миром.

Не менее впечатляющей выглядит и инсталляция в виде огромной планеты, напоминающая о том, что космос стал гораздо ближе к человечеству, чем когда-либо прежде. А арт-объект под названием "Око" представляет собой своеобразный портал в мегаполис будущего – нейросеть, интегрированная в экспонат, считывает образы гостей и помещает их в заранее созданный вид Москвы грядущих десятилетий.

Особый интерес у посетителей вызывает и арт-объект "Ноутбук Mos.Tech", рассказывающий о новом уникальном проекте столицы – метавселенной ВДНХ. Это виртуальное пространство, максимально точно воссоздающее все детали главной выставки страны на основе "Цифрового двойника Москвы" – важного ИТ-инструмента для управления городом.

Выставка креативных инсталляций стала частью масштабного форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", призванного познакомить жителей и гостей столицы с ее перспективами развития в различных сферах – от технологий и транспорта до культуры и спорта. Яркие мероприятия, организованные в рамках этого события, позволяют каждому ощутить дыхание грядущих перемен и заглянуть в завтрашний день Москвы. Форум-фестиваль проходит с 1 августа по 8 сентября.