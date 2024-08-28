В районе Филевский парк достраивают школу с инженерным и медицинским комплексами

Школа в Багратионовском проезде получит многофункциональные пространства и безбарьерную среду.

В Москве продолжается активное строительство социальной инфраструктуры, в том числе новых школ и детских садов. Одним из таких объектов, который в настоящее время возводится, является школа на 375 мест в Багратионовском проезде. Этот современный образовательный комплекс призван обеспечить жителей района необходимыми учебными площадями и создать комфортные условия для получения качественного образования.

Строительство школы в Багратионовском проезде ведется с 2023 года. На данный момент готовность объекта составляет около 80%. Строители уже завершили возведение фасада здания и приступили к внутренней отделке, монтажу мебели и оборудования, а также благоустройству прилегающей территории. Планируется, что строительные работы будут полностью завершены до конца текущего года.

Новая школа будет отличаться современной архитектурой и передовыми инженерными решениями. В ее состав войдут специализированные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, медиатека, многофункциональный спортивный зал и другие необходимые для учебного процесса помещения. Особое внимание уделено созданию безбарьерной среды, обеспечивающей комфортный доступ во все части здания.

Одной из особенностей школы станет наличие инженерного и медицинского лабораторно-исследовательских комплексов. Это позволит ученикам получать практические навыки в области естественных наук и медицины, что будет способствовать их профессиональному самоопределению. Кроме того, в школе оборудуют многофункциональное пространство с возможностью трансформации, которое можно будет использовать в качестве актового зала.

Важно отметить, что при строительстве школы в Багратионовском проезде особое внимание уделяется качеству используемых материалов и соблюдению строительных норм. Специалисты Комитета государственного строительного надзора Москвы регулярно проводят проверки объекта, чтобы гарантировать соответствие проектной документации и безопасность будущего учебного заведения.

Кстати, за последние годы в столице построено более 600 объектов образования, большинство из которых расположены в районах активной жилищной застройки.