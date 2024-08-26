В Преображенском районе Москвы построят детский сад на 200 мест

В Восточном административном округе реализуется 13 проектов по строительству различных социальных объектов.

Москва продолжает активно развивать социальную инфраструктуру в различных районах города. Одним из примеров является строительство нового детского сада на 1-й улице Бухвостова в районе Преображенское. Этот проект является частью комплексного освоения территории, где возводится жилой комплекс.

Новое дошкольное учреждение рассчитано на 200 воспитанников и будет представлять собой современное трехэтажное здание с одноэтажной пристройкой общей площадью более 3 тысяч квадратных метров. Согласно утвержденному проекту, на первом этаже разместятся две группы, комнаты для развивающих и коррекционных занятий, пищеблок, медицинский и процедурный кабинеты. На втором этаже обустроят три группы, а также музыкальный зал для проведения праздников и развивающих мероприятий. Еще три группы будут находиться на третьем этаже, где также расположится физкультурный зал.

Важно отметить, что при проектировании нового детского сада особое внимание уделялось созданию комфортных и безопасных условий для воспитанников. Каждая группа будет включать в себя общую комнату с зоной для сна и раздевалку со шкафами. Здание оснастят лифтом для доставки готовых блюд из пищеблока на второй и третий этажи, а также обеспечат безбарьерную среду для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Строительство данного объекта является частью масштабной программы по развитию социальной инфраструктуры в Восточном административном округе Москвы. Так, в районе Богородское уже завершено возведение детского сада на 275 мест, а на Тюменской улице ведется строительство школы на 600 учащихся. Кроме того, в Перове появится новая стоматологическая поликлиника, а в Преображенском в составе жилого комплекса возведут еще один детский сад на 200 мест.

Всего в настоящее время в Восточном административном округе реализуется 13 проектов по строительству различных социальных объектов. Данная работа ведется в рамках комплексного подхода к развитию городской среды, когда наряду с жилыми кварталами возводятся необходимые объекты социальной инфраструктуры, такие как школы, детские сады, поликлиники и другие учреждения.