Фестиваль "Московское чаепитие" приглашает гостей на встречу с братьями Запашными

Фестиваль "Московское чаепитие" – это уникальная возможность для гостей погрузиться в атмосферу старой Москвы, познакомиться с ее гастрономическими традициями и принять участие в увлекательных мероприятиях.



Летний сезон фестиваля "Московское чаепитие" стартовал 1 июля и продлится до 15 сентября. Организаторы подготовили для посетителей насыщенную культурную программу, которая знакомит взрослых и детей с традициями старой Москвы через гастрономическую историю.

Одним из ярких событий фестиваля станет встреча с известными артистами цирка, братьями Аскольдом и Эдгардом Запашными. Творческая встреча с прославленными дрессировщиками состоится 16 августа на Тверской площади в 18:30. Гости мероприятия смогут узнать о семейных традициях и посиделках за чашечкой чая, а также о закулисной жизни циркового искусства.

Тверская площадь является флагманской площадкой фестиваля, где для посетителей подготовлена насыщенная программа. До встречи с братьями Запашными гости смогут принять участие в различных активностях: мастер-классах по изготовлению книжных закладок на чайную тематику, прогулках с гидами, дегустации горячих и холодных напитков, театрализованных интерактивных представлениях и викторинах с призами.

Кроме того, на Тверской площади в рамках фестиваля пройдут и другие интересные мероприятия. 17 августа посетители смогут научиться создавать чайные свечи из вощины и плести браслеты-обереги, а 18 августа – расписывать чайные блюдца, делать подставки под горячее в технике макраме и собирать путеводители по чайным местам Москвы.

Фестиваль "Московское чаепитие" проводится в разные времена года. Зимой гости могут согреться горячим ароматным напитком, а летом – освежиться ледяным московским чаем. В этом году программа фестиваля включает более 400 мероприятий, которые знакомят посетителей с традициями старой Москвы через гастрономическую историю. Это лекции о торжествах при царском дворе, мастер-классы по сервировке чайного стола, дегустации купажей, музыкальные беседы, винтажные фотосессии и кинопоказы под открытым небом.