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Археологические находки сезона в Новой Москве: раскрывая тайны прошлого

Археологические находки сезона в Новой Москве: раскрывая тайны прошлого
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Территория Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы хранит в себе множество интересных археологических свидетельств прошлого. В ходе недавних изысканий специалисты обнаружили на этих землях ценные артефакты, которые позволяют пролить свет на историю освоения и развития данного региона.

Одним из наиболее значимых объектов археологического наследия, исследованных в этом сезоне, стало "Селище Подосинки I", расположенное в районе Краснопахорский. Здесь археологам удалось обнаружить более 100 разнообразных находок, большинство из которых относятся к XIV-XV векам.

В отличие от центральной части столицы, где культурный слой может достигать семи метров в глубину, в Новой Москве артефакты, как правило, залегают гораздо ближе к поверхности – на глубине всего 20-40 сантиметров. По словам руководителя департамента культурного наследия Алексея Емельянова, это объясняется тем, что данная территория до сих пор недостаточно изучена археологами, и каждое новое открытие здесь становится ценным вкладом в наши знания о прошлом этого региона.

Среди находок, обнаруженных на "Селище Подосинки I", особый интерес представляют предметы быта и хозяйственной деятельности, характерные для средневекового сельского поселения. Здесь были найдены ножи, точильные камни, фрагменты керамической посуды, инструменты для обработки дерева, глиняные пряслица, жернова для перемалывания зерна, а также специальный инструмент для плетения лаптей. Эти артефакты свидетельствуют о том, что на этой территории в XIV-XV веках существовала развитая русская деревня.

Оселок (точильный камень). XIV–XIX века. Фото: www.mos.ru

Помимо предметов повседневного обихода, археологи обнаружили и более ценные находки, такие как медные перстни-печатки, нательные крестики, пуговицы, наперстки, застежки и иглы. Эти изделия, вероятно, принадлежали более состоятельным жителям поселения. Кроме того, были найдены железные наконечники стрел и фрагменты металлических женских украшений, которые также указывают на относительно высокий уровень жизни в этом средневековом селении.

Особый интерес вызывают и следы древних построек и хозяйственных сооружений, обнаруженные на территории селища. Здесь были зафиксированы погреба, столбовые и хозяйственные ямы, ледники для хранения продуктов и даже очаг в одном из сооружений. Эти находки позволяют представить, как было организовано жилое и хозяйственное пространство в средневековой деревне.

Нательный крест из медного сплава. XIV–XVI века. Фото: www.mos.ru

Помимо артефактов XIV-XV веков, археологи также обнаружили предметы, относящиеся к более позднему периоду – XIX веку. Среди них – стеклянная гемма (полудрагоценный камень с выпуклым узором в медной оправе), медная монета "Одна копейка" 1800 года и серебряная монета "10 копеек" 1870 года. Эти находки свидетельствуют о том, что в XIX веке на данной территории, вероятно, располагались места отдыха для зажиточных горожан и дворян, приезжавших сюда из Москвы и окрестных населенных пунктов.

Телеграм канал

12 августа 2024, 17:01
Монета "Одна копейка" из медного сплава. 1800 год. Фото: www.mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

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