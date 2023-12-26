За 12 лет археологи обнаружили в Москве более 100 тысяч находок – Собянин

Мэр Москвы подвел итоги сезона раскопок.

С наступлением зимы в столице завершился очередной археологический сезон. За восемь месяцев специалисты совершили более 8,9 тысячи находок. За 12 лет их общее количество перевалило за 100 тысяч, рассказал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Раскопки прошли на 600 площадках. Специалисты тщательно изучали каждый сантимер слоя. В ближайшие месяцы археологи будут вести работы в местерских. Находки нужно очистить и отреставрировать.

По словам мэра, подготовительный этап для передачи в музеи может длиться несколько лет. Только в 2023 году фонды пополнили 3,4 тысячи старинных предметов.

Так, при раскопках на Никольской улице обнаружены фрагменты стеклянных браслетов XII века. Находка свидетельствует об обширных торговых связях Москвы.

На Большой Татарской улице удалось обнаружить клад медных монет. Они датируются концом концом XIX – началом XX веков. Впереди – очистка и опись находок.

Еще одна интересная находка минувшего сезона – чернолощеный кувшин XVII века в берестяной оплетке. Его обнаружили во время раскопок на Тверском бульваре. Бересту использовали как стяжку сосуда или для его сохранности при перевозке.

Ранее мэр Москвы сообщил, что в 2023 году в столичные музеи поступило 33 тысячи экспонатов. Это живопись, скульптура, фотографии, декоративные предметы интерьера и многое другое.