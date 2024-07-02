375 столичных домов, построенных по индивидуальным проектам, капитально отремонтируют

При проведении работ особое внимание специалисты уделят сохранению архитектурной красоты зданий.

До конца текущего года в Москве в порядок приведут 375 домов. Все работы будут проведены в рамках реализации программы капитального ремонта жилого фонда. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.

Столичная архитектура удивляет своим многообразием. Среди жилых построек, с которыми работают специалисты Фонда капитального ремонта, есть здания из многочисленных типовых серий, немало и домов, возведенных по индивидуальным проектам. Эти уникальные сооружения не просто органично вписаны в застройку районов, но и создают неповторимый облик улиц.

Одно из таких зданий расположено по адресу: улица Краснопрудная, дом 3-5, строение 1. Семиэтажный дом построен в 1947 году. Фасад оформлен рустом и богато декорирован. Так, левее центральной вертикальной оси находится массивная декоративная группа с фронтоном. Здесь можно увидеть расположенные в три яруса полуколонны коринфского и ионического ордеров, стены между которыми украшены филенками и барельефами.

Сейчас на объекте проводятся ремонтные работы. Для сохранения первозданной красоты этого шедевра советской неоклассики специалисты разработали индивидуальный проект, в котором учли особенности конструкции и подобрали современные отечественные материалы. Сначала мастера снимут краску, перед нанесением новой штукатурки отобьют старую и промоют поверхность от пыли. Здание окрасят в светло-коричневый цвет.

Если при проведении работ будет выявлены повреждения декоративных элементов, то их восстановят. В доме также запланирована замена дверей и окон.

До конца текущего года будет приведен в порядок еще один дом, построенный по индивидуальному проекту. Восьмиэтажное здание расположено по адресу: Ленинградский проспект, дом 14, корпус 5. Сейчас в этом многоквартирном доме полным ходом идут работы. Специалисты расчистили и промыли фасад, производят вычинку нарушенной кирпичной кладки с последующим оштукатуриванием поврежденных мест. Позже стены покрасят в цвет желтой соломы. Кроме того, специалисты отремонтируют балконные плиты и заменят экраны на балконах. Планируется отремонтировать откосы и установить новые отливы и водосточную систему.