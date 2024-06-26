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Пятница 19 июля

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В церкви Петра и Павла на Новой Басманной улице привели в порядок настенную живопись XVIII века

В церкви Петра и Павла на Новой Басманной улице привели в порядок настенную живопись XVIII века
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Специалистами было отреставрировано больше 40 сюжетных росписей.

В верхнем храме церкви Святых Апостолов Петра и Павла завершились работы по приведению в порядок настенной живописи. Объект располагается по адресу: улица Новая Басманная, дом 11, строение 4.

Сначала специалисты удаляли многослойные записи, после чего укрепляли аварийные участки и убирали потемневший лак. О реставрации рассказали в столичном департаменте культурного наследия.

«Церковь Петра и Павла — редкий образец петровского барокко, ярко украшенный настенной живописью. И если в нижнем храме из-за хорошей сохранности достаточно было лишь очистить изображения от техногенных загрязнений, то в верхнем реставраторам пришлось приложить немало усилий, чтобы вернуть сюжетным росписям первоначальный вид. Высота строительных лесов под куполом достигала 45 метров. Зато именно там удалось обнаружить самые древние фрагменты живописи, например на южной стене сохранилось изображение воина, относящееся к первой половине XVIII века; частично элементы росписи этого периода можно наблюдать и на своде», — уточнили в ведомстве.

Четверик храма расписан в типичной для синодального периода западной манере, имитирующей шпалерную развеску картин. На северной стене среди сюжетов выделяется «Призвание апостола Матфея». В его центре — библейская история о том, как сборщик пошлин Левий Матфей знакомится с Иисусом, следует за ним и становится апостолом. На западной стене храма росписи посвящены чудесам, которые явил Христос при жизни. Особого внимания заслуживает «Воскрешение дочери Иаира».

Специалистам пришлось по сантиметру восстанавливать изображения. Для работы художники разрабатывали подготовительные полномерные рисунки, которые переносили на стены храма. Подобный подход позволил исключить искажение перспективы.

В настоящее время реставрация продолжается. Специалисты привели в порядок фасад, нижний храм, полы, лестницы, окна и двери. Напомним, что церковь признана объектом культурного наследия федерального значения. Ее построили по указу Петра I на пожалованные им средства. Возведение начали до запрета каменного строительства в Москве в 1705 году.

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26 июня 2024, 04:27
Никеричев Андрей / АГН Москва / www.mskagency.ru
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