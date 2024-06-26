Фестиваль "Папа и сын" пройдет в Москве на Тверском бульваре

Для гостей подготовлены мастер-классы, игры, гонки на машинках и разнообразные лакомства.

С 26 по 30 июня жителей и гостей столицы приглашают на семейный фестиваль «Папа и сын». Мероприятие будет проходить в рамках проекта «Лето в Москве». Для посетителей подготовили разнообразные развлечения.

На мастер-классах ждут всех, кому уже больше пяти лет. Участники смогут сделать из заготовок игрушки и самостоятельно расписать их. Дети и взрослые получат возможность своими руками создать грузовичок Самоделкина, машину Винтика и Шпунтика, корабль капитана Врунгеля или самолетик заоблачного мечтателя.

На Тверском бульваре будет работать мастерская, в которой на футболки, худи и другую одежду нанесут памятные изображения. Специально для девочек запланированы обучающие занятия. Во время мастер-классов участницам расскажут, как визуализировать шаги к мечте при помощи панно-мотиватора.

Модниц приглашают поучаствовать в занятии, во время которого они смогут создать стильный летний браслет или ожерелье из бусин.

В летних шале на Тверском бульваре будут представлены изделия народных промыслов, игрушки, головоломки, сладости. Продавцы приехали из разных уголков страны. Для любителей авторских изделий подготовлены украшения и аксессуары, выполненные из деталей часов.

На фестивальной площадке все желающие смогут приобщиться к культуре фингербординга, изучить приемы пальцевого скейтбординга и приобрести необходимые аксессуары. Для тех, кто любит лакомства, подготовили специальные товары. В большом количестве представлены японские десерты моти, мороженое, орехи в карамели, разнообразные виды чая, кофе и других напитков.

В рамках фестиваля пройдет соревнование по гонкам на радиоуправляемых машинках. Гости также смогут принять участие в тренировке по фристайлу, а также поиграть в бадминтон и фрисби.

Напомним, на территории столицы продолжается реализация масштабного городского проекта «Лето в Москве». Он объединил все традиционные фестивали, развлекательные мероприятия и виды отдыха. Среди них такие, как гастрономические фестивали «Москва — на волне. Рыбная неделя» и «Вкусы России», исторический «Времена и эпохи», музыкальные «Весь этот джаз» и «Зарядье».