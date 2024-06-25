Стартовало строительство путепровода между Юрловским проездом и Костромской улицей

Лолита снова оскандалилась из-за внешнего вида Тесты Секрет идеальной фигуры Ани Лорак Игры Сонник

Топ новостей недели

"Меня знала вся страна, но мы были нищие": как живет звезда "Маяковки" Евгения Симонова"Меня знала вся страна, но мы были нищие": как живет звезда "Маяковки" Евгения Симонова Живут отдельно: 87-летняя Немоляева раскрыла детали семейной жизни Сергея ЛазареваЖивут отдельно: 87-летняя Немоляева раскрыла детали семейной жизни Сергея Лазарева Ушел из жизни прославленный советский музыкант и народный артист Ушел из жизни прославленный советский музыкант и народный артист Ольга Орлова раскрыла сенсационную причину нежелания Жанны Фриске выходить замужОльга Орлова раскрыла сенсационную причину нежелания Жанны Фриске выходить замуж

Лента новостей

Среда 17 июля

14:23"Я готова извиниться": в Сети появилось новое видео Лолиты 13:54Вышедшая на сцену Слава высмеяла Долину 12:30"Должны быть сильными": уроженка Киева Любовь Успенская пожелала победы России 12:08"Люблю тебя и всю твою семью": Ольга Бузова показала фото любимого мужчины 11:49Voyah Dream: Мечтать не вредно 11:24"Всегда примазывался": Волочкова назвала неудачником Джигурду и обвинила в подлости 10:11ТЕСТ: угадайте культовый советский фильм по шутке 09:26Диктор Березин рассказал о возвращении жены еврея-иноагента Пугачевой в Россию 08:34"Видимость аншлага": Кравец возмущена фестивалем "сваливших" у Вайкуле 07:33[ТЕСТ] на знание российских комедий 90-х: ответь на 8 вопросов 04:25Отдых без отпуска: эти 8 фильмов подарят вам настроение лета 01:05"Можете это писать папе, но не мне!": дочь Киркорова взорвалась из-за критики 22:18Елена Летучая готова простить мужу предательство 20:48Пощадил: появились горячие подробности суда Киркорова и Успенской 18:58Гай Германика созналась в большом обмане 18:08"Нарушают личное пространство": оказавшаяся в толпе Бородина устроила скандал в аэропорту 17:15Резко изменившийся Бурунов назвал радикальный способ похудения 16:29Московский общепит направит выручку за выходные на нужды СВО 15:16В свадебном платье и без очков: в Сеть просочилось редкое фото Дианы Гурцкая 14:43[ТЕСТ] для знатоков фильма "Джентельмены удачи": проверь себя, ответив на 8 вопросов 14:40Оперетта, цирк и мастер-классы: что ждет гостей фестиваля "Театральный бульвар" 13:15Сын Михаила Круга похвастался часами за два миллиона: наследство звездного отца 12:29Не отчим: вот кем на самом деле Миронов приходится Голубкиной – секрет раскрыт 11:10Не обошлось без мата: 12-летняя дочь передразнила скандалиста Киркорова 10:19"Отстаньте от меня!": толпа довела до слез звезду "Женского стендапа" – вступилась Седокова 08:47Отказавшийся от трусов SHAMAN планирует продать нижнее белье 04:11ТЕСТ: знаете ли вы факты из жизни Григория Лепса – к 62-летию певца 01:03"Извиняться я ни перед кем не буду": оскандалившаяся Лолита сделала объявление 22:03"Юношеское отцовство": вскрылись детали личной жизни Димы Билана 21:3217 месяцев торжества: в Индии наконец-то отгремела самая долгая свадьба – роскошь, да и только! 20:07Шок! У Михалковых новый член семьи – долго скрывать не стали 18:28Тест: в каком советском мультфильме звучала эта песня? 17:46Не может забыть Эмбер? Депп закрутил роман с копией Херд – она россиянка 16:48"Страшно": Тодоренко подвергла опасности пятилетнего сына 15:58Прямо на публике: фото Самойловой на носилках попало в Сеть 15:00"Разорваны до темных щелей": Лолита снова вляпалась в скандал из-за внешнего вида 14:45"Чтобы внукам не было противно смотреть": 69-летняя Симонова ответила на вопрос о пластике 14:18Марат из "Слово пацана" сыграет в фильме по пушкинской поэме "Руслан и Людмила" 13:22ТЕСТ: узнайте иностранных звезд, снимавшихся в советском кино – их имена известны всему миру 12:20"Накопилось": Смольянинова* прилюдно унизили за границей – почти дошло до драки 10:58Орлова влезла в скандал с разводом Алсу ради категоричного заявления: Вас не звали! 09:46"60 раз в день": влюбленная Ани Лорак раскрыла секрет идеальной фигуры 04:12Алла Довлатова поделилась рецептом необычного летнего салата 00:07Бывший муж Бородиной готовится снова стать отцом 21:26Названо идеальное место для селфи и сториз: самые красивые кадры звезды делают здесь 21:10Надежда Кадышева произвела фурор в Москве: такого не ожидал никто 18:26"Домой не планируем": уехавшая из России Решетова сделала заявление на фоне скандала с Алсу 15:15Тест: Чьи пельмешки? Угадай российских звезд по губам 12:55ТЕСТ: угадайте советский фильм по кокетливой шляпке героини 12:24Тренд на внутренний туризм: в чем преимущества отдыха в Российских городах-курортах?
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Стартовало строительство путепровода между Юрловским проездом и Костромской улицей

Стартовало строительство путепровода между Юрловским проездом и Костромской улицей
2

Объект поможет улучшить транспортную доступность сразу трех районов и разгрузит прилегающие улицы.

Началось строительство путепровода через железнодорожные пути. После того, как работы на объекте будут завершены, его введут в эксплуатацию. Это поможет соединить Бибириво с Алтуфьевским районом и с районом Отрадное, сообщает мэрия Москвы.

«Проектом предусмотрено строительство и реконструкция дорог общей протяженностью 3,3 километра. В том числе будет возведен путепровод и подземный пешеходный переход. В настоящий момент идут подготовительные работы, а также строительство подпорных стен путепровода. Закончить работы планируется в 2026 году», — уточнили в ведомстве.

Возле дома 15б, строения 3 на улице Римского-Корсакова будет построен подземный пешеходный переход. Путепровод будет проходить над железнодорожной веткой, которая располагается между Костромской улицей и Юрловским проездом. Такое проектное решение поможет снизить транспортную нагрузку на прилегающую дорожную сеть.

«В рамках работ реконструируют Юрловский проезд, Казеевский переулок и улицы Костромскую и Римского-Корсакова, а также переложат инженерные коммуникации. Для наземного городского общественного транспорта будут сделаны заездные карманы», — пояснили в столичном департаменте строительства.

Важно отметить, что в Москве ведется активная работа по развитию транспортной инфраструктуры. За 14 лет общая протяженность улично-транспортной сети увеличилась на 20 процентов. Среди наиболее масштабных проектов можно назвать Московский скоростной диаметр, Северо-Западная хорда и проспект Багратиона.

Новые дороги позволяют улучшать связь районов столицы с крупными городскими магистралями. К 2030 году на территории столицы планируется построить и ввести в эксплуатацию 543 километра новых дорог, включая 100 искусственных сооружений.

Улучшение транспортной доступности районов позволяет обеспечивать устойчивое развитие Москвы. В программу включено не только строительство новых дорог, но и капитальный ремонт уже существующих.

Подпишись в Telegram

25 июня 2024, 14:51
Мобильный репортер / АГН Москва / www.mskagency.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Изютинский пруд на Черноморском бульваре приведут в порядок до конца года

Изютинский пруд на Черноморском бульваре приведут в порядок до конца года
Водоем очистят от ила, отремонтируют конструкцию береговых полос и сформируют зону биоплато. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по реабилитации Изютинского пруда.

Прогулочную набережную обустраивают на территории музея-заповедника "Коломенское"

Прогулочную набережную обустраивают на территории музея-заповедника "Коломенское"
Масштабный проект по приведению в порядок территории рассчитан на три года. Гости и жители столицы, после завершения всех работ, получат современное пространство для отдыха. Специалистами комплекса городского хозяйства проводятся работы по реализации первого этапа благоустройства и реабилитации территории музея-заповедника «Коломенское».

На территории столицы в рамках проекта "Лето в Москве" открылся шестой скейт-парк

На территории столицы в рамках проекта "Лето в Москве" открылся шестой скейт-парк
Новичкам предлагают бесплатную помощь тренеров. Заниматься могут все желающий, чей возраст больше шести лет. На площадке «Московских сезонов» в рамках реализации проекта «Лето в Москве» открыт шестой скейт-парк.

На столичных набережных продолжаются обучающие занятия по танцам

На столичных набережных продолжаются обучающие занятия по танцам
Посетить мастер-классы могут и опытные танцоры, и новички. На территории столицы продолжается проведение мероприятий в рамках реализации фестивальной программы «Лето в Москве.

Фестиваль "Папа и сын" пройдет в Москве на Тверском бульваре

Фестиваль "Папа и сын" пройдет в Москве на Тверском бульваре
Для гостей подготовлены мастер-классы, игры, гонки на машинках и разнообразные лакомства. С 26 по 30 июня жителей и гостей столицы приглашают на семейный фестиваль «Папа и сын».

В Восточном административном округе 95 тысяч жителей получат новые квартиры по программе реновации

В Восточном административном округе 95 тысяч жителей получат новые квартиры по программе реновации
Современное жилье отвечает всем стандартам. На первых этажах новостроек разместят спортивные клубы, салоны красоты и секции для детей. В Москве продолжается реализация программы реновации.

Выбор читателей

15/07Пнд"Разорваны до темных щелей": Лолита снова вляпалась в скандал из-за внешнего вида 16/07Втр[ТЕСТ] для знатоков фильма "Джентельмены удачи": проверь себя, ответив на 8 вопросов 16/07Втр"Извиняться я ни перед кем не буду": оскандалившаяся Лолита сделала объявление 15/07ПндШок! У Михалковых новый член семьи – долго скрывать не стали 16/07ВтрНе отчим: вот кем на самом деле Миронов приходится Голубкиной – секрет раскрыт 16/07ВтрВ свадебном платье и без очков: в Сеть просочилось редкое фото Дианы Гурцкая