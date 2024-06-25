Стартовало строительство путепровода между Юрловским проездом и Костромской улицей

Объект поможет улучшить транспортную доступность сразу трех районов и разгрузит прилегающие улицы.

Началось строительство путепровода через железнодорожные пути. После того, как работы на объекте будут завершены, его введут в эксплуатацию. Это поможет соединить Бибириво с Алтуфьевским районом и с районом Отрадное, сообщает мэрия Москвы.

«Проектом предусмотрено строительство и реконструкция дорог общей протяженностью 3,3 километра. В том числе будет возведен путепровод и подземный пешеходный переход. В настоящий момент идут подготовительные работы, а также строительство подпорных стен путепровода. Закончить работы планируется в 2026 году», — уточнили в ведомстве.

Возле дома 15б, строения 3 на улице Римского-Корсакова будет построен подземный пешеходный переход. Путепровод будет проходить над железнодорожной веткой, которая располагается между Костромской улицей и Юрловским проездом. Такое проектное решение поможет снизить транспортную нагрузку на прилегающую дорожную сеть.

«В рамках работ реконструируют Юрловский проезд, Казеевский переулок и улицы Костромскую и Римского-Корсакова, а также переложат инженерные коммуникации. Для наземного городского общественного транспорта будут сделаны заездные карманы», — пояснили в столичном департаменте строительства.

Важно отметить, что в Москве ведется активная работа по развитию транспортной инфраструктуры. За 14 лет общая протяженность улично-транспортной сети увеличилась на 20 процентов. Среди наиболее масштабных проектов можно назвать Московский скоростной диаметр, Северо-Западная хорда и проспект Багратиона.

Новые дороги позволяют улучшать связь районов столицы с крупными городскими магистралями. К 2030 году на территории столицы планируется построить и ввести в эксплуатацию 543 километра новых дорог, включая 100 искусственных сооружений.

Улучшение транспортной доступности районов позволяет обеспечивать устойчивое развитие Москвы. В программу включено не только строительство новых дорог, но и капитальный ремонт уже существующих.