В Восточном административном округе 95 тысяч жителей получат новые квартиры по программе реновации

Современное жилье отвечает всем стандартам. На первых этажах новостроек разместят спортивные клубы, салоны красоты и секции для детей.

В Москве продолжается реализация программы реновации. На востоке столицы будет возведено 42 дома общей площадью около 830 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает мэрия Москвы.

«Восточный административный округ Москвы является лидером по строительству жилья по программе реновации. С начала ее реализации здесь возвели 44 новостройки площадью почти 740 тысяч квадратных метров. В настоящий момент строится еще 42 дома площадью около 830 тысяч квадратных метров и проектируется свыше одного миллиона квадратных метров в 53 комплексах. Суммарный объем этого жилья позволяет предоставить новые квартиры ориентировочно 95 тысячам горожан», — отметили в ведомстве.

Новоселы смогут оценить улучшенную отделку, которая была выполнена в соответствии со стандартами программы реновации. Первые этажи домов станут нежилыми. В них разместят магазины, точки общественного питания, салоны красоты, детские секции и кружки. В жилой части домов будут находиться вестибюли, кладовые, технические помещения.

Всего в Восточном административном округе Москвы в рамках реализации программы реновации новые квартиры получат жители 1062 домов, в которых проживают около 210 тысяч граждан.

«В настоящий момент на востоке столицы к переселению в 38 домов приступили 21,6 тысячи жителей из 150 домов, из них 19,8 тысячи уже справили новоселье в новых квартирах», — уточнили в столичном департаменте градостроительной политики.

Отметим, что программа реновации действует в Москве с 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек. Ранее Сергей Собянин поручил вдвое увеличить темпы реализации программы.

Сейчас Москва является одним из лидеров среди всех регионов страны по темпам и объемам строительства. В рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем возведения и ввода в эксплуатацию жилых объектов на территории Москвы вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год.