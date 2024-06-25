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В районе Южное Медведково выдано разрешение на строительство дома по программе реновации

В районе Южное Медведково выдано разрешение на строительство дома по программе реновации
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На месте, где появится современное многоэтажное строение, ранее находилась пятиэтажка, из которой расселили людей.

В районе Южное Медведково появится еще один дом, который построят в рамках реализации программы реновации. Выдано соответствующее разрешение, сообщает столичный комитет государственного строительного надзора.

«Двухсекционную новостройку общей площадью более 17 тысяч квадратных метров возведут на месте расселенной пятиэтажки. На подземном уровне расположится паркинг на 81 машино-место, а первые этажи займут коммерческие помещения и просторные входные группы с колясочными и местами для консьержей», — уточнили в ведомстве.

Здание будут строить по адресу: улица Полярная, участок 4. Новостройка вместит 168 квартир, из которых 72 однокомнатные и двухкомнатные, 24 квартиры по проекту имеют три комнаты. Жители, которые получат новое жилье, въедут в квартиры с современной внутренней отделкой. Все работы будут выполнены в соответствии с едиными стандартами программы реновации. Более того, в жилых помещениях разместят осветительные приборы, сантехнику, кухонные мойки и плиты.

В каждой секции планируется установить лифты для пассажирских и технических нужд. И в здании, и на прилегающей территории сформируют безбарьерную среду, чтобы комфортно себя могли чувствовать люди с ограниченными возможностями здоровья. Рядом с новостройкой построят площадки для игр и спорта. Во дворе оборудуют автостоянку, проезды, тротуары.

«Возведение многоквартирного дома на Полярной улице будет находиться под надзором наших инспекторов на каждом его этапе. График проверок составят после того, как застройщик подаст извещение о начале строительно-монтажных работ», — подчеркнули в Мосгосстройнадзоре.

Отметим, что в настоящее время в Южном Медведкове под заселение уже передано восемь современных многоквартирных домов. Они расположены в проезде Дежнева и на улицах Молодцова и Полярной. Новоселье отметили семьи горожан из 10 старых домов.

Важно напомнить, что программа реновации жилищного фонда была утверждена Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.

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25 июня 2024, 15:44
Мобильный репортер / АГН Москва / www.mskagency.ru
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