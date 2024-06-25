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Более 750 специальных квартир передадут маломобильным гражданам в построенных по программе реновации домах

Более 750 специальных квартир передадут маломобильным гражданам в построенных по программе реновации домах
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Жилье обустроено таким образом, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья смогли чувствовать себя комфортно, находясь в квартире.

На территории Москвы в рамках реализации программы реновации построено и введено в эксплуатацию 311 многоквартирных домов. В них 752 квартиры обустроены с учетом того, что в них будут проживать маломобильные граждане. Об этом сообщает столичный департамент градостроительной политики.

«Для маломобильных жильцов проектируют квартиры на нижних этажах новостроек. Планировка имеет свои особенности: широкие дверные проемы, совмещенный и расширенный санузел с установленными поручнями, большие холлы, розетки и электрощиток ниже стандартного уровня, входные двери с дополнительной ручкой и двумя глазками на разной высоте, поручни в помещениях. Также в подобных квартирах нет порогов», – уточнили в ведомстве.

Квартиры для жильцов, которые имеют особенности здоровья, проектируют по каждому конкретному адресу. Учитывается наличие маломобильных граждан и их программы реабилитации.

«Специально оборудованное жилье выделяют людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата с учетом их индивидуальных программ реабилитации и абилитации. С начала реализации программы реновации такие квартиры в 254 новостройках получили уже 374 семьи, из них 54 семьи — с начала 2024 года», — подчеркнули в департаменте городского имущества Москвы.

Маршруты для маломобильных граждан прорабатывают и во дворах домов. Главная цель – сделать передвижение комфортным. Специалисты монтируют определенным образом уклоны дорожек и тротуаров, находящихся на территории домов. Входы в вестибюли новостроек делают на одном уровне с землей для того, чтобы родители с колясками и люди, входящие в категорию маломобильных граждан, могли без посторонней помощи попадать внутрь. Лифты также обустраиваются для комфорта людей с особенностями здоровья.

Отметим, что актуальные сведения о людях, нуждающихся в специальных условиях, поступают из столичного департамента труда и социальной защиты населения.

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25 июня 2024, 15:40
Никеричев Андрей / АГН Москва / www.mskagency.ru
mos.ru✓ Надежный источник

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