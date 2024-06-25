Мероприятия фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" пройдут на набережных в выходные

Гости смогут принять участие в мастер-классах, спортивных состязаниях. Интересно провести выходные получится у всех, кто придет на набережные.

Мероприятия в рамках фестивальной программы «Лето в Москве. Все на улицу!» проходят не только в районных центрах, скверах, парках, но и на набережных. В ближайшие выходные туда приглашают гостей и жителей столицы, чтобы интересно провести время.

На набережной Нагатинского затона в субботу пройдет занятие по женскому цигуну. Мягкие и плавные упражнения рекомендованы для тех, кто хочет восстановить энергию и снизить эмоциональную нагрузку, накопившуюся за будни. Участницам покажут основы самомассажа стоп, при котором происходит воздействие на рефлекторные точки.

На набережную Южного речного вокзала приглашают желающих принять участие в мастер-классе под названием «Мультфильмы в руках». Опытный специалист научит гостей делать сувениры в виде любимых героев. В зоне амфитеатра парка «Печатники» пройдут обучающие занятия для тех, кто хочет научиться играть в шашки или шахматы.

Возле Четвертого Каменского пруда на ВДНХ будет проходить мастер-класс для любителей творчества. Основная тема занятия «Течение Москвы-реки». Участникам предложат изобразить реку, вид города или передать собственные эмоции, связанные с увиденным. Рисовать можно будет и на холсте, и на бумаге. Предварительная регистрация для участия не потребуется, мероприятие пройдет на безвозмездной основе. Если появится необходимость помощи, то на площадке будет находиться опытный специалист. Он подскажет правильный ракурс и поможет с выбором цветов и красок.

В Лужниках состоится развлекательное мероприятие под названием «Шум волны». В этот выходной день все гости площадки смогут услышать и увидеть выступления музыкальных и коллективов.

Стоит отметить, что фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» является рекордным по длительности. Он будет продолжаться с 1 июня по 8 сентября 2024 года. Организатором мероприятий, которые пройдут в рамках фестивальной программы, могут стать творческие коллективы города. Главная их задача – объединить жителей и гостей Москвы, которые захотят необычно провести лето.