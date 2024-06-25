В Москве состоится день открытых дверей в двух государственных ветклиниках

Владельцы животных смогут увидеть условия приема, технику и задать вопросы специалистам, которые обычно ведут прием в клиниках.

Две государственный ветеринарные клиники, расположенные в столице, приглашают гостей на день открытых дверей. Посетить 29 июня можно будет учреждения «Вешняки» и «Коптево». Во время визита в клинику можно будет задать вопросы доктору и узнать, какие существуют новые технологии лечения, а также диагностики.

Важно отметить, что за прошедшие 15 лет столичная государственная ветеринарная служба вышла на новый уровень развития. 26 клиник на территории Москвы являются современными центрами, в которых осуществляется комплекс услуг с использованием высокотехнологичного оборудования.

«Cреди многих жителей столицы до сих пор распространен стереотип, что государственные ветклиники — это что-то несовременное, плохо оснащенное, а из ветуслуг в них — только вакцинация. Подобное мнение уже давно неактуально: госветклиники Москвы оснащены современным оборудованием, у нас есть врачи всех направлений и услуги всего спектра ветеринарной помощи — от стоматологии до компьютерной томографии», - сообщает столичный комитет ветеринарии.

Важно отметить, что ведомство держит на особом контроле квалификацию специалистов, которые оказывают услуги в стенах государственных клиник. Среди работающих в центрах есть и кандидаты, и доктора наук.

Во время проведения дня открытых дверей гости смогут побывать в кабинетах, рассмотреть технику. На лекциях ветеринарные врачи расскажут, как правильно содержать в домашних условиях разных животных. Напомнят также посетителям о том, какие процедуры необходимо проводить в целях профилактики заболеваний. Только ответственное содержание домашних любимцев продлит им жизнь.

Дополнительно во время экскурсии в клинике «Вешняки» (можно будет побывать в первом государственном круглосуточном стационаре для животных. Гости узнают, какую помощь оказывают пациентам, находящимся в тяжелом состоянии. Здесь же расположен и музей госветслужбы Москвы, который хранит историю возникновения и развития ветеринарии города. Кроме того, посетителям покажут учебный центр и специальные профессиональные тренажеры, на которых ветврачи отрабатывают практические навыки.