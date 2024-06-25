Детский сад по городской программе построят в Бабушкинском районе Москвы

Все работы планируется завершить до конца 2026 года. Учреждение рассчитано на 225 мест.

На территории Бабушкинского района будет построен новый детский сад. Возведение объекта стало возможным благодаря реализации программы по стимулированию создания мест приложения труда. Учреждение дошкольного образования смогут посещать 225 малышей. Об этом сообщает столичный департамент инвестиционной и промышленной политики.

«В 2022 году город заключил с инвестором Соглашение о возведении на северо-востоке столицы школы и детского сада по программе стимулирования создания мест приложения труда. На текущий момент строительно-монтажные работы завершены на 15 процентов. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2026 году. Там будет создано более 50 рабочих мест», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время все работы по строительству детского сада ведутся по утвержденному ране графику. Специалисты заканчивают монолитные работы по возведению железобетонного каркаса здания. После того, как учреждение дошкольного образования будет введено в эксплуатацию, его передадут в собственность города.

Детский сад станет частью социальной инфраструктуры жилого комплекса, который находится в шаговой доступности от станции метро «Свиблово». Отметим, что на территории Москвы проводится комплексная застройка территорий таким образом, чтобы жители имели доступ к детским садам. Школам, поликлиникам и другим социальным учреждениям в районе проживания.

Важно отметить, что столичная программа стимулирования создания мест приложения труда действует уже не первый год. С 2020 года в рамках ее реализации правительством Москвы было заключено более 100 соглашений.

На средства инвесторов, которые участвуют в данной программе, запланировано строительство 4,6 миллиона квадратных метров недвижимости. На территории столицы появятся не только новые промышленные предприятия, логистические центры, но и офисы, торговые объекты, учреждения спорта, культуры и образования. Общий объем привлеченных инвестиций составит 1,5 триллиона рублей.