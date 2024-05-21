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Четверг 11 июля

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В домах на юге Москвы установят подъемники для маломобильных горожан

В домах на юге Москвы установят подъемники для маломобильных горожан
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Жителям столицы напоминают, что для установки подъемника необходимо подать заявление в органы социальной защиты.

На территории Южного административного округа в текущем году будет установлено 48 подъемных платформ. Они появятся в подъездах тех многоквартирных домов, в которых проживают инвалиды-колясочники. Работы выполняются по заявлениям, которые подали граждане или их представители.

«Специалисты уже начали работы по 13 адресам: по восьми планируют установить наклонные подъемные платформы и по пяти — вертикальные. После завершения подготовительной работы подъемники появятся еще в 35 подъездах. В настоящее время там проводится обследование и проектирование», — рассказали в департаменте капитального ремонта города Москвы.

В районе Братеево установят шесть платформ, в Москворечье-Сабурове — две, в Орехово-Борисове Южном — три, в Зябликове — пять, в Бирюлеве Западном — четыре, в Орехово-Борисове Северном — три, в Бирюлеве Восточном — шесть, в Чертанове Южном — три, в Чертанове Центральном — две, в Нагорном — три, в Нагатино-Садовниках — одну, в Чертанове Северном — две, в Нагатинском Затоне — четыре и в Царицыне — четыре платформы.

Важно отметить, что в каждом столичном округе работают специальные межведомственные комиссии. Они определяют возможность установки подъемника в конкретном доме.

«Если в подъезде достаточно места, предпочтение отдается вертикальным платформам. Это своего рода мини-лифты, позволяющие подняться на высоту до четырех метров. Такие подъемники очень удобны для колясочников и не создают никаких неудобств для остальных жителей. Если возможности установить платформу вертикального типа нет, на стене параллельно лестничному маршу монтируют подъемник наклонного типа. Эта конструкция компактна, в сложенном состоянии тоже не создает никаких препятствий для жителей и может использоваться как для прямых лестниц, так и для имеющих более сложную конфигурацию», – уточняет ведомство.

Напомним, что перед установкой подъемной платформы инвалиду потребуется соблюсти ряд условий, а именно: иметь регистрацию в Москве, получить врачебную рекомендацию об использовании кресла-коляски и подать заявление в органы социальной защиты по месту жительства.

В Южном административном округе с 2015 по 2023 год по государственной программе «Социальная поддержка жителей города Москвы» установили 324 подъемных платформы.

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21 мая 2024, 16:21
Тихонова Пелагия / АГН Москва / www.mskagency.ru
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