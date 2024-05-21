QR-коды для отзывов о температуре в вагонах разместят в Московском метрополитене

С начала года в этом виде транспорта проведено более 800 дополнительных проверок работы вентиляции и систем кондиционирования.

В летний период у пассажиров столичного метро появится возможность оставить отзыв о работе систем вентиляции и кондиционирования. Люди также смогут внести предложения или сообщить о проблеме, связанной с температурой в вагонах. Для оперативного сигнала в метро планируется разместить более 5,3 тысяч стикеров. Об этом сообщает мэрия Москвы.

Пассажирам предлагается отсканировать QR-код с помощью своего устройства и заполнить электронную форму обратной связи. Важно не забыть указать линию, дату и время поездки. Номер вагона сформируется в автоматическом режиме. Все данные оперативно поступят сотрудникам Московского метрополитена. Обращение будет обязательным для рассмотрения.

«Такую систему мы тестируем с января 2024 года на Серпуховско-Тимирязевской линии. Специалисты работают с обращениями пассажиров и проверяют исправность систем вентиляции и кондиционирования. Мы получаем заявки в течение минуты, а когда поезд возвращается в электродепо, приступаем к дополнительной проверке оборудования. Продолжаем делать городской транспорт еще удобнее в соответствии с задачей, поставленной Сергеем Собяниным», — уточнили в столичной мэрии.

Отметим, что в настоящее время сотрудники метрополитена ежедневно проводят проверку систем вентиляции и кондиционирования в поездах, находящихся на линии. По просьбам пассажиров было проведено более 800 дополнительных проверок. Если информация, переданная пассажирами, подтверждалась, то проводились работы по перенастройке системы в конкретном вагоне.

Кроме того, весной каждого года кондиционеры переводят на летний режим работы, а осенью — на зимний. Благодаря этому в поездах круглый год поддерживается комфортная температура.

Напомним, что ранее в мэрии Москвы сообщили о внедрении системы QR-кодов в наземный транспорт. Пассажиры, отсканировав стикер, могут рассказать о забытых вещах, оценить качество поездки и удобство маршрута.