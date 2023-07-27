На Ташкентской улице построят дом по реновации на 192 квартиры

Причина госпитализации Стаса Пьехи Тесты Скандал Славы и пластического хирурга Игры Сонник

Топ новостей недели

"Как одержимая": Екатерина Шпица показала себя без одежды"Как одержимая": Екатерина Шпица показала себя без одежды Мама Наташи Королевой изменилась до неузнаваемости: фотоМама Наташи Королевой изменилась до неузнаваемости: фото Продажа любимого особняка Пугачевой обернулась грандиозным скандаломПродажа любимого особняка Пугачевой обернулась грандиозным скандалом "Оглушает и парализует": Корчевников назвал причину скорой смерти"Оглушает и парализует": Корчевников назвал причину скорой смерти

Лента новостей

Пятница 28 июля

09:33В Иркутской области мужчина расстрелял сына и травмата 09:22В Удмуртском лагере 23 человека заразились кишечной инфекцией 06:19В США морские львы распугали посетителей пляжа 04:29Как не заболеть после летнего дождя 02:26Толкалина обратилась к женщинам после травли за фото в полуобнаженном виде 00:08Почему быть иногда опасно быть оптимистом: отвечает психолог 23:50Загар может спровоцировать дефицит витамина D 23:41Как подобрать хобби для ребенка? Ответил психолог 23:35Эндокринолог: Сухость во рту может сообщать о сахарном диабете 23:30Врач-диетолог: при покупке еды с рук есть риск отравления 23:22Психолог рассказала о способе вызвать у ребенка интерес к чтению 23:04Скончался актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Андрей Бабенко 22:23Ковальчук рассказала о трудностях во время беременности: Невозможно пошевелиться и повернуться 20:46Умер сценарист фильма "Пролетая над гнездом кукушки" 20:10Роспотребнадзор раскрыл идеальное время для покупки арбузов 19:00Адвокат Добровинский ответил на претензии Успенской к пластическому хирургу 17:12"Я всегда рядом": Билан опубликовал фото любимой женщины 16:23Молодой помощник Бабкиной отреагировал на новость об их романе 14:55Умерла актриса Театра им. Моссовета Нина Дробышева 14:21Любовь Успенская рассказала, как именно ее тело изуродовал звездный пластический хирург 11:11В детском лагере Челябинска умер ребенок 10:36В Ростовском аквапарке погиб 4-летний мальчик 10:14В Хабаровске девочка выпала из окна седьмого этажа 06:19Марк Тишман: "Друзья говорят, что я сумасшедший психопат" 04:03В Сети всплыло видео одной из последних репетиций Владимира Высоцкого 02:09О чем важно помнить во время путешествия на авто? 00:23Чем опасно растительное молоко: отвечает диетолог 23:55Невролог посоветовала бороться с фобиями у психолога 23:48Самокатчик сбил ребенка в центре Москвы 23:37Доктор Мясников: Оливковое масло предотвращает деменцию 23:30Метеоролог призвала людей спасаться от дождя под зонтом и дождевиком 22:49Суд признал Кевина Спейси невиновным в сексуальных домогательствах 22:24Умерла ирландская певица О’Коннор 21:09Адвокат Добровинский прокомментировал обвинения певицы Славы в адрес пластического хирурга 19:09"Падали две звезды": Пугачева наказала Вайкуле 19:00Умер автор песен Гурченко и Леонтьева 18:20За что SHAMAN снискал благодарность композитора Фадеева 16:20Секрет успеха фильма "Барби" раскрыл кинокритик 12:11Выходка малолетнего сына довела Подольскую до потери сознания 11:37Лолита высказала свое отношение к старости: Какое счастье, что жив 11:00В Краснодарском крае загорелся склад винзавода 09:58В Приморье четыре ребенка отравились горючими жидкостями 08:20Профессор РАН рассказал о производстве маргарина и пальмового масла 08:19"До февраля": русский триллер о неуловимом маньяке 06:23Диетолог рассказала, о каких проблемах в организме говорят бессонница и сухость кожи 04:19Narnia: на Патриарших разыграли паназиатскую партию 02:26Белого медведя засняли на видео в Ямальском районе 00:08Почему нельзя расчесывать комариные укусы – отвечает дерматолог 23:20Диетолог: потемневшие яблоки не опасны для здоровья 22:45Стоматолог рассказала о лучшем моменте для удаления зуба мудрости
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

На Ташкентской улице построят дом по реновации на 192 квартиры

На Ташкентской улице построят дом по реновации на 192 квартиры
78

Новостройка появится в районе Выхино-Жулебино.

Квартиры передадут переселенцам с полной отделкой класса комфорт. На кухнях установят электрические плиты и мойки, в санузлах – всю необходимую сантехнику.

Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева отметила, что в вестибюле разместится кладовая для уборочного инвентаря и колясочная. На первых этажах будут нежилые помещения, где откроются магазины, кафе и предприятия сервиса.

В доме будет 192 квартиры. Среди них 48 однокомнатных, 120 "двушек" и 24 трехкомнатных. Часть квартир оборудуют для маломобильных жильцов.

Придомовую территорию благоустроят. Там высадят деревья и кустарники, разобьют цветники и газоны, установят малые архитектурные формы.

"Будут сформированы проезды, тротуары, автостоянки, оборудованы площадки для досуга детей, занятий спортом и отдыха", – рассказала Яковлева.

В третьем квартале текущего года стартует расселение 70 ветхих домов. Для переселенцев подготовили 20 новостроек. Участники программы будут переезжать в пределах своего района.

Ранее сообщалось, что дом из четырех секций по реновации построят в поселении Московский Новомосковского административного округа. Переселенцам предоставят 498 квартир. Новостройка расположится на улице Никитина.

Квартиры по программе реновации получили более 127 тысяч человек. В 2023 году переезд начали более 20 тысяч переселенцев.

За первые шесть месяцев 2023 года договоры с городом на новое жилье заключили 16,5 тысячи человек. Больше всего переселенцев в Юго-Восточном, Восточном, Северо-Восточном, Южном и Новомосковском округах.

На месте снесенных ветхих зданий возводят 81 дом. Жилье в этих новостройках получат более 45 тысяч человек.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Новое жилье получат около миллиона москвичей. Они переедут из домов, построенных в середине прошлого года.

На первом этапе программы новое жилье получат 170 тысяч человек, проживающих в 930 старых домах. Второй этап запланирован на 2025-2028 годы – новоселье справят 330 тысяч человек. Заключительный этап продлится с 2029 по 2032 годы – переедут еще 380 тысяч человек.

27 июля 2023, 18:07
Фото: Авилов Александр/Агентство "Москва"
Mos.ru✓ Надежный источник

Квартиры в доме по реновации на улице Молодцова получат 280 человек

Квартиры в доме по реновации на улице Молодцова получат 280 человек
Новостройку возвели в районе Южное Медведково на северо-востоке Москвы. До конца 2023 года квартиры в доме на улице Молодцова получат 280 человек.

На Шаболовке установят 7 приподнятых платформ на трамвайных остановках

На Шаболовке установят 7 приподнятых платформ на трамвайных остановках
По улице Шаболовка проходит три трамвайных маршрута: 14, 26 и 47. Разветвленная дорожная сеть российской столицы, словно кровеносные артерии человеческого организма, обеспечивает ежедневное нормальное функционирование многомиллионного мегаполиса.

Парки Москвы приглашают художников на пленэры

Парки Москвы приглашают художников на пленэры
Уникальные объекты для пленэра художники могут найти в Парке Горького, в музее-заповеднике "Царицыно", в саду имени Баумана и других зонах отдыха. У жителей и гостей российской столицы, увлекающихся рисованием, есть уникальная возможность развить свои творческие способности, изображая на фоне природы старинные усадьбы, церкви и необычные скульптурные композиции.

Москвичей приглашают познакомиться с культурой Индии

Москвичей приглашают познакомиться с культурой Индии
Мероприятия пройдут 28, 29 и 30 июля на площадке "Московских сезонов", расположенной на Тверской площади. Российская столица богата на всевозможные культурные события от концертов на уровне социального учреждения до масштабных фестивалей, на которые приезжают артисты из разных стран.

В поселении Московский построят дом по программе реновации

В поселении Московский построят дом по программе реновации
В здании будет два жилых корпуса. Дом построят в рамках программы реновации в поселении Московский Новомосковского административного округа.

Выбор читателей

26/07Срд"Падали две звезды": Пугачева наказала Вайкуле 26/07СрдЗа что SHAMAN снискал благодарность композитора Фадеева 27/07ЧтвАдвокат Добровинский ответил на претензии Успенской к пластическому хирургу 27/07ЧтвМарк Тишман: "Друзья говорят, что я сумасшедший психопат" 27/07ЧтвЛюбовь Успенская рассказала, как именно ее тело изуродовал звездный пластический хирург 26/07СрдСекрет успеха фильма "Барби" раскрыл кинокритик