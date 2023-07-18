Какие возможности предоставляет Москва любителям велоспорта

140 лет назад в Москве началась история российского велоспорта.

24 июля 2023 Россия будет отмечать 140-летие велосипедного спорта. Примечательно, что зародился он именно в Москве. 24 июля 1883 года состоялась первая в истории нашей страны гонка на велосипедах. Местом ее проведения был выбран Центральны ипподром на Ходынском поле.

Жители и гости города проявили небывалый интерес к новому для страны событию Соревнования посетили рекордные на тот момент 25 тысяч зрителей. Кстати, в велогонках участвовали спортсмены не только из России, но и из Великобритании, Австро-Венгрии и США. Гонщики демонстрировали мастерство на на высококолесных велосипедах — "пауках".

Интересно, но первые велосипеды появились в Москве примерно за 20 лет до официальных соревнований. Конечно, в 1860-х годах лишь единицы могли позволить себе двухколесный транспорт. Со временем количество велосипедистов увеличилось настолько, что москвичи начали организовывать клубы по интересам.

Больше века москвичи становятся призерами и победителями всероссийских и международных соревнований, ведь в городе всегда уделяли внимание развитию любительского и профессионального велоспорта. Сегодня жители столицы получают огромные возможности для самореализации.

Безусловно, за 140 лет в Москве изменилось многое. По части развития велосипедного движения многомиллионный мегаполис может посоревноваться с крупнейшими европейскими столицами. В городе, к примеру, проложено порядка 500 километров велодорожек.

Важно отметить, что в российской столице не только оборудуются специальные полосы для велосипедистов, но и строится необходимая инфраструктура. Новые объекты открываются в самых популярных местах города.

Сегодня в городе функционируют 98 объектов инфраструктуры, оборудованных для занятий велосипедным спортом: два крытых и 20 открытых велодромов, три трассы открытого типа, 72 дорожки и один крытый велотрек.

Столичный департамент спорта предоставляет возможность любителям и профессионалам заниматься в подведомственных учрежденияхнаиболее популярными и востребованными дисциплинами: трек, шоссе, BMX, маунтинбайк, фристайл, а также адаптивный велосипедный спорт.