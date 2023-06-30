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Пятница 30 июня

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Москвичей приглашают в Измайловский парк на бесплатные концерты

Москвичей приглашают в Измайловский парк на бесплатные концерты
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Более 40 выступлений в разных жанрах пройдет до конца лета в Измайловском парке.

В российской столице на регулярной основе проходят всевозможные спортивные, творческие и познавательные мероприятия: лекции, мастер-классы, экскурсии, соревнования, концерты и масштабные фестивали. Особняком в этом деле стоят парки Москвы, которые постоянно готовят разностороннюю программу для жителей и гостей города.

К примеру, Измайловский парк приглашает всех желающих на бесплатные концерты. До конца лета в там пройдет более сорока выступлений в разных жанрах. Москвичи смогут насладиться музыкой в исполнении лауреатов международных фестивалей, джазовых коллективов и даже оркестра столичных спасателей.

Какую программу представят гостям Измайловского парка музыкально-инструментальные ансамбли и духовые оркестры, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

"Традиция летних музыкальных программ сохраняется в Измайловском парке уже больше 20 лет. В репертуаре этого сезона — мелодии из фильмов, классика и джазовые композиции", – отметила чиновник.

Так, по субботам с 16:00 до 17:00 можно насладиться выступлением оркестра спасателей Москвы. Музыканты исполнят вальс "Воспоминание", марш "Прощание славянки" и другие известные произведения.

"Старый рояль" Марка Минкова, "Романс" Дмитрия Шостаковича и иные композиции можно услышать в исполнении ансамбля солистов "Сфорцандо" — лауреатов международных фестивалей. Концерты пройдут по воскресеньям 17:00 до 18:00.

Ольга Ступина, B-Band, группа Classy Jazz под управлением Олега Матвеева и другие артисты порадуют всех любителей джаза по выходным с 18:00 до 20:00. Полная музыкальная программа доступна на сайте Измайловского парка.

К слову, в следующую субботу, 1 июля, перед посетителями парка "Ходынское поле" выступят Люся Чеботина и DJ Smash, а в воскресенье, 2 июля, состоится концерт группы "Дискотека авария". Музыкальная программа приурочена ко Дню молодежи.

Впрочем, парки Москвы подготовили для своих гостей более 50 бесплатных праздничных мероприятий. Всех желающих ждут на фестиваль парк поселка Шишкин Лес, сад имени Баумана, парк "Северное Тушино", парк Дружбы и Измайловский парк.

30 июня 2023, 14:50
Фото: mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

Парки Москвы подготовили ко Дню молодежи праздничную программу

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