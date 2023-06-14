Строительство золотой арки в доме на набережной Марка Шагала завершено

Арка поможет идентифицировать дом на набережной Марка Шагала в будущем.

Главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов сообщил о завершении строительства золотой арки в доме, располагающемся по адресу: Набережная Марка Шагала, 11. Через эту арку можно пройти во двор. С шестого этажа она снижается до третьего.

Для отделки арки были изготовлены на заказфасадные кассеты в форме вытянутых треугольников. "Они окрашены специальным составом на основе оксида титана и смонтированы в определенном порядке", – рассказал Кузнецов. Высота арки со стороны набережной составляет 22 метра, а со стороны двора – 8,5 метра. Меняется и ширина арки – с 16 до 7,5 метра.

Эту арку можно назвать арт-объектом. Она отлично вписывается в фасад здания, делает дом особенным. Его площадь составляет свыше девяти тысяч квадратных метров. Площадь самых больших квартир в доме с аркой – 130 "квадратов". Здание располагается рядом с набережной Москвы-реки, рядом находится речной причал. В ближайшем будущем здесь сделают остановку регулярного городского речного транспорта.

"Застройщик возводит дом с золотой аркой в рамках своего флагманского московского проекта в Даниловском районе", – сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Рядом с домом № 11 на Набережной Марка Шагала есть остановки наземного транспорта, станция Московского центрального кольца (МЦК) "ЗИЛ", а также парк "Тюфелева роща", созданный в 2017 году, а также ледовый дворец "ЦСКА Арена", спорткомплексы "Акватория ЗИЛ" и "Олимпийский центр синхронного плавания".

За последние 12 лет Даниловский район очень изменился в том числе благодаря программе "Мой район". Этот проект был создан с целью создания комфортных условий для жизни во всех районах и поселениях Москвы. Как отмечал мэр столицы Сергей Собянин, комфорт должен быть не по минимуму и не "в среднем", а на максимально возможном высоком уровне.

Ранее сообщалось, что в Даниловском районе скоро начнут строить детский сад. Здание дошкольного учреждения появится рядом со станцией метро "Технопарк". Подробнее об этом писали "Дни.ру".