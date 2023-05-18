В Даниловском районе Москвы скоро начнут строить детский сад

Боня на Каннском кинофестивале Тесты Бывший Волочковой избил жену Игры Сонник

Топ новостей недели

Названа баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон ЮдашкинаНазвана баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон Юдашкина Облупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похоронОблупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похорон Бывший муж Бородиной подарил своей возлюбленной роскошный особняк Бывший муж Бородиной подарил своей возлюбленной роскошный особняк Пугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны ЮдашкинаПугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны Юдашкина

Лента новостей

Четверг 18 мая

21:06Умер режиссер сериала "Глухарь" Рустам Уразаев 20:40Вирусолог призвал жителей Москвы не бояться карантина из-за птичьего гриппа 19:15Эксперт объяснил популярность новостроек в России 18:00Гастроэнтеролог перечислил вызывающие вздутие живота продукты 17:00Не Киркоров и не болгарин: раскрыта главная тайна звезды эстрады 15:20Адвокат объяснил, что ждет Лерчек после нарушения запрета суда 14:56Лучшие микроволновки 2023 года 14:34Деревянко рассказал о неловком поцелуе с Асмус 14:19Как определить богатого мужчину на первом свидании – секрет от эксперта 13:41Криминалист рассказал о наказании для устроившего драку участника "Дома-2" 13:13Живи кто хочешь: Звезда Голливуда сдает в аренду свой Нью-Йоркский дом 13:01В Москве мужчина под домашним арестом напал с ножом на сотрудника УФСИН 12:38Водонаева заговорила о сексуальности певца SHAMAN 12:24В Забайкальском крае подросток изнасиловал ребенка 12:10"Как свести с ума своего любовника": замужней Подольской рассказали про сексуальность 11:49В Крыму с рельсов сошли вагоны с зерном 11:45Солист Би-2 подвергся критике эксперта после оскорблений в адрес россиян 11:33Не все же барабан крутить: у 77-летнего Якубовича появилась новая работа 11:13Полина Гагарина призналась в любви своей маленькой груди 10:43JAC JS6 – старший брат "Москвича" 10:07Избитая бывшим возлюбленным Волочковой женщина раскрыла причины нападения 09:45Убрала подруга: вскрылись детали пропажи портрета Пугачевой из БКЗ "Октябрьский" 09:13В Перми под окнами больницы нашли труп 09:06"Держусь и не сдаюсь": Седокова страдает из-за кожного заболевания 09:02Из Челябинского психоневрологического диспансера сбежал пациент 06:30"Не похож на деда": 49-летняя Миронова показала младшего сына 04:12 Оплата услуг ЖКХ станет прозрачнее 02:36Как оформить дешевую ипотеку на дом 00:08Врач назвала неочевидные признаки болезни сердца 23:01Какие вредные привычки могут спровоцировать инсульт 22:40Почему Ивлеева переписала бизнес на фоне проверок блогеров? Ответил юрист 22:00В центре Москвы за драку задержали бывшего участника "Дома-2" 19:30Волочкова рассказала о вспыльчивости обвиненного в избиении жены бывшего возлюбленного 17:30"Получила тут прощение": подробности долгожданного возвращения на Родину жены иноагента Пугачевой 17:00Москвичей предупредили о резком похолодании в выходные 16:20Психолог: Гуф и его жена находятся в созависимых отношениях 15:25Эмоциональные качели: Айза обиделась на Гуфа после его примирения с женой 14:57Все из-за земельного участка: конфликт в Ленобласти закончился убийством чиновника 14:39Опасный груз: в Домодедово задержан пассажир с колодой радиоактивных карт 14:34Депп сорвал бурные овации в Каннах после развода с Херд 14:15На Новодевичьем кладбище сообщили о случившемся с могилой кремированной Ирины Антоновой 13:58Стилист назвал ошибки в образе Виктории Бони на красной дорожке Каннского кинофестиваля 13:52Помолодевшую Варум приняли за подругу дочери 13:16Известный психолог назвала причину краха брака Гагариной 12:47До слез: Шифрину передали неизвестное предсмертное послание умершего в 1995-м отца 11:25Московский суд заочно арестовал продюсера Роднянского* и режиссера Вырыпаева 11:19Дети Прилучного трогательно ухаживают за новорожденным братом 10:46В каких городах России упали цены на частные дома – список 10:20Боня пригласила Собчак на Каннский кинофестиваль 09:52В Сети обсудили причины творческого отпуска Козловского
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

В Даниловском районе Москвы скоро начнут строить детский сад

В Даниловском районе Москвы скоро начнут строить детский сад
47

Площадь здания детского сада рядом со станцией метро "Технопарк" составит 4,4 тысячи квадратных метров

В ближайшее время начнется строительство детского сада в Даниловском районе (Автозаводская улица, вл 23/77). Здание дошкольного учреждения возведут в составе жилого комплекса, который сейчас создают рядом со станцией метро "Технопарк" и станцией Московского центрального кольца "ЗИЛ". Об этом рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Площадь здания составит 4,4 тысячи квадратных метров. Детский сад смогут посещать до 270 воспитанников. По словам Левкина, при отделке фасада здания рабочие будут использовать белую штукатурку, кассеты светло-коричневого цвета и с принтом под светлое дерево. "С западной стороны второй этаж будут украшать разноцветные колонны", – рассказал он.

Возле главного входа будет комната охраны с диспетчерским пунктом, а также вестибюль-холл, который станет центральным общественным пространством здания.

На первом этаже разместятся:

  • групповые ячейки с раздевалками, санузлами и буфетами для детей младшей и средней возрастных групп;
  • блок персонала;
  • медицинский блок;
  • соляная комната;
  • зона пищеблока.

Второй этаж займут:

  • четыре групповые комнаты для детей среднего, старшего и подготовительного возраста;
  • многофункциональный музыкальный зал;
  • кабинет для развивающих занятий;
  • служебно-бытовые помещения.

На третьем этаже сделают:

  • четыре групповых помещения для детей старшего и подготовительного возраста;
  • спортивный зал;
  • помещение open space для администрации с рабочими местами для музыкального руководителя, воспитателя по физической культуре и других специалистов;
  • кабинет для коррекционных развивающих занятий детей;
  • служебно-бытовые помещения.

Ранее сообщалось о том, что в Даниловском районе Москвы появится променад в скандинавском стиле. На Симоновской набережной будет ландшафтный парк с камнями,растрескавшимися скалами и зеленью. Рядом с водой сделают зоны отдыха и велодорожки. Общая площадь благоустройства составляет примерно шесть тысяч квадратных метров. Об этом рассказывал заммэра Москвыпо вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Его слова приводили "Дни.ру".

18 мая 2023, 16:22
Фото: www.mos.ru
Официальный сайт мэра Москвы✓ Надежный источник

По теме

На Октябрьском Поле завершено возведение конструкций 5 объектов

В Рязанском районе у метро "Стахановская" построят детский сад

По программе реновации в СВАО снесли 21 ветхий дом

По программе реновации в СВАО снесли 21 ветхий дом
В Северо-Восточном округе Москвы в рамках программы реновации демонтировали 21 дом по технологии "умного" сноса. Северо-восток является одним из лидеров по темпам переселения из ветхого жилья, сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Территорию у станции метро "Физтех" начали благоустраивать

Территорию у станции метро "Физтех" начали благоустраивать
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к работам. Благоустройство пройдет на прилегающем к дублеру Дмитровского шоссе участке улицы Заболотье, отрезке улицы Летчика Спирина, бульваре Ландау и других локациях.

В Москве откроются два новых учебных корпуса

В Москве откроются два новых учебных корпуса
Объект на 350 мест возвели в районе Некрасовка, корпус на 400 мест появится в Нижегородском районе. В Москве активно развивается система образования.

В Москве в рамках масштабных инвестпроектов построят 11 школ и 8 садов

В Москве в рамках масштабных инвестпроектов построят 11 школ и 8 садов
Застройщики получили в аренду около 5,2 гектара земли в разных районах города для возведения дошкольных образовательных учреждений на 1,7 детей. Система образования в российской столице развивается семимильными шагами.

В районе Аэропорт восстановят историческую ограду клиники Усольцева

В районе Аэропорт восстановят историческую ограду клиники Усольцева
Ограда психиатрической клиники на улице 8 марта уникальна. Психиатрическая клиника на улице 8 марта (район Аэропорт) работает уже более 100 лет.

Выбор читателей

17/05СрдНа Новодевичьем кладбище сообщили о случившемся с могилой кремированной Ирины Антоновой 17/05СрдДо слез: Шифрину передали неизвестное предсмертное послание умершего в 1995-м отца 17/05СрдГалкина* и Слепакова** предложили судить по статье "Измена Родине" 17/05Срд"Получила тут прощение": подробности долгожданного возвращения на Родину жены иноагента Пугачевой 17/05СрдСтилист назвал ошибки в образе Виктории Бони на красной дорожке Каннского кинофестиваля 17/05СрдМосквичей предупредили о резком похолодании в выходные