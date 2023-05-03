В Даниловском районе Москвы появится променад в скандинавском стиле

В Москве приводят в порядок набережные.

За последние 11 лет в столице благоустроили 36 набережных Москвы-реки. В течение следующих трех лет приведут в порядок еще 10. Обновленные набережные отлично подходят как для неспешных прогулок, так и для занятий спортом. Но то, что они одинаково комфортны, не говорит об их схожести. Каждая из набережных по-своему уникальна.

Так, в 2024 году на Симоновской набережной появится ландшафтный парк с камнями, растрескавшимися скалами и зеленью. Возле воды будет променад с зонами отдыха и велодорожками длиной свыше 250 метров. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, деревья и кустарники высадят на всей реконструируемой площади набережной, а рядом с променадом будут кафе и террасы с видами на воду. "Общая площадь благоустройства комплекса составит около шести тысяч квадратных метров", – проинформировал Бочкарев.

Благоустройством набережной займется инвестор, который занимается строительством жилого комплекса, находящегося рядом. Реконструированный участок смогут посещать абсолютно все, а не только жители местного ЖК, отметил заммэра.

Говоря о строительстве жилого комплекса рядом с Симоновской набережной, стоит отметить, что там создадут закрытый внутренний двор с парком и редким северным ландшафтом. У домов планируется обустроить большие детские площадки, спортивные и досуговые зоны. Там же появится площадка для выгула домашних животных. Об этом рассказала руководитель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

В течение следующих трех лет в столице закончится строительство Карамышевской и Шелепихинской набережных, участка набережной от парка "Фили" до театра "Мастерская П. Н. Фоменко". Также скоро начнутся работы на набережных в Нагатинской пойме и Сабурово. Срок заключения контрактов приходится на третий и четвертый кварталы 2023 года.

Ранее сообщалось о том, что в течение этого года году завершится реконструкция набережной Марка Шагала и Крутицкой набережной. Подробнее об этом писали "Дни.ру".