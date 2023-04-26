Реконструкция трех московских набережных завершится в 2023 году

Берега Москвы-реки преображаются.

Скоро в Москве преобразятся сразу три набережные. По словам руководителя столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова, реконструкция завершится уже в этом году. Все работы, как он отметил, ведутся в рамках концепции, которую утвердил мэр города Сергей Собянин.

Набережная Марка Шагала на участке от проспекта Лихачева до Московского центрального кольца готова на 90%. На Крутицкой набережной от Новоспасского моста в сторону Симоновской набережной и Симоновской от Крутицкой набережной до жилого комплекса "РиверСкай" строительно-монтажные работы выполнены почти наполовину.

Также Загрутдинов отметил, что в рамках Адресной инвестиционной программе (АИП) департамент строительства благоустроит 10 набережных (АИП определяет, какие объекты будут построены в столице за счет городского бюджета).

Например, в течение следующих трех лет должно завершиться строительство Карамышевской и Шелепихинской набережных, участка набережной от парка "Фили" до театра "Мастерская П. Н. Фоменко", Симоновской набережной от ЖК «РиверСкай» до Третьего транспортного кольца (ТТК).

Скоро специалисты приступят к строительству набережных в Нагатинской пойме и Сабурове. Срок заключения контрактов приходится на третий и четвертый кварталы 2023 года.

Узнать историю столичных набережных и объектах, расположенных на них, можно в журнале "Макет Москвы". Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказывал, что печатным изданием постоянно интересуются гости павильона "Макет Москвы" на Сиреневой аллее ВДНХ, поэтому последние четыре номера журнала можно скачать в электронном виде на сайте maketmoskvy.ru.

Сам павильон работает со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00. Для посещения "Макета Москвы" покупать билет не нужно. Вход свободный. Все услуги в павильоне бесплатные. С начала 2023 года "Макет Москвы" посетило свыше 84 тысяч человек. Об этом также рассказал Сергей Левкин. Примечательно, что в прошлом году за этот же период павильон посетило лишь 65,9 тысяч человек.