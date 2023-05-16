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На Октябрьском Поле завершено возведение конструкций 5 объектов

На Октябрьском Поле завершено возведение конструкций 5 объектов
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Договор предполагает строительство более 180 тысяч квадратных метров недвижимости на территории бывшей промзоны.

В российской столице продолжается реализация программы комплексного развития территорий. Она предполагает реорганизацию неэффективно используемых городских территорий, в том числе, промышленных зон.

Территории превращают в современные районы с жилыми комплексами, необходимой социальной инфраструктурой, общественными пространствами и производственными предприятиями, отличающимися экологичностью и высокими технологиями.

Под масштабную программу также попала бывшая промзона Октябрьское Поле в районе Щукино. Там инвестор в рамках первого проекта строит семь жилых корпусов, два детских сада и технопарк. Возведение основных конструкций пяти объектов уже завершено.

О монтаже железобетонных конструкций сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, специалисты уже приступили к внутренним работам.

"В рамках комплексного развития участка бывшей промзоны Октябрьское Поле инвестор возводит на улице Берзарина семь жилых корпусов, два детских сада и технопарк общей площадью свыше 150 тысяч квадратных метров", – отметил чиновник.

После возведения основных конструкций четырех жилых корпусов и детского сада специалисты занялись работами непосредственно в квартирах. Сейчас они занимаются устройством сетей, кровель и фасадов, уточнил заместитель главы города.

К слову, строительством на участке бывшей промзоны Октябрьское Поле занимается компания "РГ-Девелопмент". В 2020 году власти заключили с ней первый в России договор по программе комплексного развития бывших промзон и неэффективно используемых территорий.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, договор предполагает строительство более 180 тысяч квадратных метров недвижимости на территории бывшей промзоны. Площадь технопарка превысит десять с половиной гектаров. "Также здесь будет создано около 500 рабочих мест", — подчеркнул чиновник.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев добавил, что инвестор построит новые объекты на участке площадью 5,9 гектара. По его словам, на участке уже возведены жилой дом с медицинским центром общей площадью более 20 тысяч квадратных метров и школа площадью около 13 тысяч "квадратов" для 800 учеников.

16 мая 2023, 13:57
Фото: проектное решение / mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

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